Sonnen stellt Batterie 10 performance+ mit 12 kW vor

Die Shell-Tochter Sonnen stellt ein neues Speichersystem vor. Mit 12 kW ist es das bisher leistungsstärkste des Unternehmens aus Wildpoldsried.

Speicherspezialist Sonnen geht mit einer neuen Batterie an den Markt. Laut Pressemitteilung handelt es sich um das Produkt sonnenBatterie 10 performance+. Dies sei das leistungsstärkste Speicher- und Energiemanagementsystem des Unternehmens für Haushalte. Dabei stehen 12 Kilowatt (kW) Leistung dreiphasig zur Verfügung, was zu den Anforderungen durch das Laden von Elektrofahrzeugen oder durch Wärmepumpen passe.

Die sonnenBatterie 10 performance+ integriere außerdem die Ersatzstromlösung, die standardmäßig eine AC-Insel-Funktion ermöglicht. Bei länger andauernden Stromausfällen springt das Full-Home-Backup in Sekundenschnelle an, so dass sich der Haushalt ein eigenes, drehstromfähiges Stromnetz aufbauen kann. Damit sei die Energieversorgung mit bis zu 8 kVA weiterhin sichergestellt. Die Integration dieser Funktion reduziert den Installationsaufwand und den Platzbedarf erheblich, da eine externe Notstrombox entfällt.

“Durch die zunehmende Elektromobilität und den Einsatz von Wärmepumpen steigen auch die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und intelligente Vernetzung. Mit der sonnenBatterie 10 performance+ bieten wir ihnen hier die passende Plattform, die auf unserer bewährten und ständig weiterentwickelten Technologie basiert“, sagt Susan Käppeler, Country Manager DACH bei sonnen.

Die sonnenBatterie 10 performance+ lasse sich mit dem kürzlich vorgestellten sonnenHome Charger 2 kombinieren, so dass sich das Laden des Fahrzeugs optimal in den Energiehaushalt einbinden lässt. Kundinnen und Kunden können so die Produktion und den Eigenverbrauch ihres Solarstroms ganz ihren Wünschen an saubere Mobilität anpassen.

Dazu komme die Möglichkeit, als Teil der sonnenCommunity am virtuellen Kraftwerk (VPP) teilzunehmen. In diesem Speicherverbund kann die Batterie gemeinsam mit anderen zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen und am Energiemarkt teilnehmen. Die sonnenBatterie 10 performance+ wird an sonnens Hauptsitz in Wildpoldsried im Allgäu entwickelt und produziert.

Quelle: Sonnen | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH