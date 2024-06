Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland im Mai war höher als im langjährigen Mittel. Besonders intensiv schien die Sonne im Nordosten der Republik. Im Westen und in der Mitte war die Sonneneinstrahlung aber ungewöhnlich gering.

Im Mai 2024 lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 161 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das ist genau das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat Mai mit 153 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat.

Wie schon im April war auch im Mai 2024 die Spreizung der Sonneneinstrahlung über die verschiedenen Regionen in Deutschland sehr groß. Das Maximum liegt im langjährigen Mittel bei 168 Kilowattstunden pro Quadratmeter und findet sich in einem breiten süddeutschen Raum zwischen Saarbrücken und Passau und auf Rügen. Dieses Jahr betrug das Maximum der Sonneneinstrahlung im Mai satte 193 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Der DWD hat es auf Rügen gemessen. Das ist sogar deutlich mehr als das Maximum, das im langjährigen Mittel im Juni und Juli in Deutschland auftritt. Auch der gesamte Nordwesten von Flensburg bis Cottbus hatte viel Sonne zu bieten. In Süddeutschland hingegen war die Sonneneinstrahlung abgesehen vom Raum Passau unterdurchschnittlich.

Die geringste Sonneneinstrahlung ist im Mai gewöhnlich im Erzgebirge mit 139 Kilowattstunden pro Quadratmeter zu finden. In diesem Jahr belief sich das Minimum auf nur 116 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Diese geringe Sonneneinstrahlung war im äußersten Westen im Raum Aachen zu finden. Aber auch der Thüringer Wald und der Schwarzwald sowie punktuell auch andere Mittelgebirge verzeichneten geringe Einstrahlungswerte. So waren insgesamt in der Mitte und im Süden Deutschlands die Einstrahlungswerte geringer als in der Nordhälfte des Landes.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH