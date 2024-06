3S Swiss Solar Solutions, Spezialist für gebäudeintegrierte Photovoltaik aus der Schweiz, will in Deutschland und Österreich den Markt für gebäudeintegrierte Solarlösungen aufbauen.

Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller 3S Swiss Solar Solutions AG hat in Deutschland die Tochtergesellschaft 3S Swiss Solar Solutions Germany gegründet. Geschäftsführer Philipp Molnár, ein erfahrener Vertriebsmann mit Branchenkenntnis, kümmert sich um den operativen Marktaufbau. Für Österreich hat 3S Swiss Solar Solutions Austria mit Thomas Tschiltsch einen Sales-Spezialisten mit internationaler Erfahrung und fundierten Prozess- und Logistikkenntnissen gewonnen.

„Das Potenzial der 3S Lösungen für Deutschland und Österreich ist immens, Denkmalschutz und Gewerbe werden hier neben der Design- und Architekturkompetenz für anspruchsvolle Privathäuser zwei wichtige Säulen sein“, sagt Philipp Molnár. „Mit einem Team aus Vertriebsspezialisten und Planungsexpertise stehen wir nun in den Startlöchern, den Markt für gebäudeintegrierte Lösungen in Deutschland aufzubauen. Erste Referenzprojekte und die positive Rückmeldung der bereits aktiven Partner zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

3S Swiss Solar Solutions verfügt über eine mehr als 20 Jahre andauernde Erfahrung im Bereich gebäudeintegrierter Lösungen. Dabei hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein Wachstum für seine gebäudeintegrierten PV-Systeme in der Schweiz erlebt und hat sich im ersten Expansionsschritt für eine Erweiterung der Aktivitäten in die DACH-Region entschieden. Die intensiven Aktivitäten der Politik im Bereich Solarenergie sowie damit einhergehender Förderungen unterstützen diesen Weg.

„Insbesondere bei Projekten im Premiumsegment und im Denkmalschutz sind reibungslose Abläufe und eine hohe Kundenorientierung Schlüsselkriterien für den Erfolg“, so Thomas Tschiltsch. Er will sein Erfahrung einbringen und so zum Erfolg in den neuen Märkten beitragen. Im Fokus steht dabei aktuell die Implementierung eines Liefer- und Lagerkonzepts.

