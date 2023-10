Der Schweizer Hersteller 3S Swiss Solar Solutions hat eine neue Version seines Solardaches vorgestellt. Das Tera-Slate-System soll mehr Leistung und ein homogeneres Design bieten als das bisherige Solardachsystem Mega Slate.

„Mit Tera Slate fügt sich aufgrund seines zeitlos eleganten Designs ideal in Bauvorhaben ein und trägt dank herausragender Qualität zu einer besseren Umweltbilanz und damit zur Energiewende bei“, sagt 3S-Firmengründer und Geschäftsführer Patrick Hofer-Noser. Die PV-Module vom Solardach Tera Slate beruhen auf der derzeit weltweit größten Solarzelle G12. Diese Solarzelle bietet laut Unternehmen mehr Leistung auf der gleichen Fläche. Die Verwendung von mehr Busbars, also elektrischen Leitern auf der Zelle, reduziert den Strom pro Leiter und damit die internen Verluste. Zusätzlich verwendet 3S Halbzellen, wodurch sich der Strom halbiert, was ebenfalls einen positiven Effekt auf die internen Verluste hat. Somit ist mehr effektive Leistung verfügbar.

Die Solarmodule werden mit Steckerabdeckungen transportiert, um Verunreinigungen und Eindringen von Wasser zu verhindern. Des Weiteren soll die Hinterlüftung für eine kontinuierliche Kühlung der PV-Module sorgen und Kondenswasser verhindern. Das soll maximale Energieerträge und langanhaltende Funktionalität gewährleisten.

Das Tera Slate-System eignet sich laut Hersteller für alle Gebäudehüllen, insbesondere in Alpinregionen mit erhöhten Anforderungen durch Wind und Schnee. Das BIPV-System Tera Slate erfüllt die europäische Brandschutznorm EN 13501-5 und ist als harte Bedachung BROOF(t1) klassifiziert. Falls das Gebäude über einen Blitzschutz verfügt, kann dieser wie beim Vorgängersystem Mega Slate an den GFK-Schienen befestigt werden.

Solardach Tera Slate bietet einfache Montage und moderne Ästhetik

Die Tera-Slate-Module sind in vier verschiedene Standardgrößen erhältlich und sind zur Markteinführung ab Lager lieferbar sein. Das System ist darüber hinaus flexibel: Das Solardach Tera Slate ist auch als CREA-Dachelement verfügbar und ermöglicht eine maßgefertigte Anpassung an unterschiedliche Dachgrößen und -formen. Mit der neuen Größenausführung L benötigt man bei der Eindeckung pro Quadratmeter weniger Solarmodule benötigt, was den Montageaufwand verkürzen und die Gesamt-Systemkosten reduzieren soll. Auch bei den Haken hat 3S die Anzahl in gewissen Konfigurationen verringert und so auch hier Montageaufwand und Materialkosten reduziert. Alle Tera-Slate-Module können von einer einzigen Person verlegt werden.

Das rahmenlose Tera Slate-Solarmodul soll mit seiner homogenen Oberfläche und den kaum sichtbaren vertikalen Busbars höchste ästhetische Anforderungen erfüllen. Es soll auch klassischen oder rustikalen Gebäuden einen eleganten und zeitlosen Gesamteindruck verleihen. Zudem sollen sich die Solardach-Module dank des vertikalen Designs harmonisch in die optische Flussrichtung des Gebäudes einfügen.

CO 2 -Emissionen reduzieren

Die Tera Slate-Module werden in der Schweiz mit CO 2 -neutralem Strom hergestellt. Sie sollen sehr robust sein und dementsprechend auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sein. Ferner recycelt 3S das Tera-Slate-Solardach nach abgelaufener Nutzungsdauer kostenlos.

Zusätzlich verbessert das Thuner Unternehmen mit dem Verzicht auf Aluminiumrahmen seine CO 2 -Bilanz und verringert dank kurzen Transportwegen seine CO 2 -Emissionen. 3S gewährleistet für Tera Slate eine Garantiezeit von 25 Jahren, für diesen Zeitraum gilt auch eine Ersatzteilverfügbarkeit. Wartung und Systemanalysen sind im Leistungsangebot mitinbegriffen, jedes Tera-Slate-Modul ist mit einer Seriennummer jederzeit rückverfolgbar. Die Installation der Solarmodule erfolgt ausschließlich von autorisierten und geschulten Fachpartnern.

3S Swiss Solar Solutions ist seit 22 Jahren eine Pionierin der Schweizer Photovoltaikindustrie. Heute befindet sich die Produktionsstätte in Gwatt bei Thun, im Januar 2024 findet die offizielle Eröffnung eines weiteren Produktionsstandorts in Worb statt. Hier entstehen optimale Fertigungsbedingungen für das neue Tera-Slate-System und gleichzeitig neue Arbeitsplätze.

Solardachziegel gibt es auch von anderen Herstellern wie Ergosun, Meyer Burger oder Autarq.

16.10.2023 | Quelle: 3S Swiss Solar Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH