Mehr Eigenheimprojekte in kürzerer Zeit: Einfach machen!

Für Solar-Fachbetriebe nehmen die Kundengewinnung und -betreuung viel Zeit in Anspruch und binden Arbeitskraft, gerade bei PV-Anlagen für Eigenheime. Diese fehlt beim Abwickeln der Aufträge, also bei der eigentlichen Installation auf dem Dach und im Haus.

IBC SOLAR, ein führender Fullservice-Anbieter solarer Energielösungen, nimmt seinen Fachpartnern die bürokratischen Mühen für Kundenakquise und Service ab. Mit dem Komplettsystem IBC HomeOne können sich Solarteure wieder voll auf ihr Kerngeschäft fokussieren: die Montage und Installation von PV-Anlagen.

Service inklusive mit IBC HomeOne

IBC SOLAR kümmert sich um die Vermarktung des Systems, unterstützt Endkunden online bei der Vorplanung der gesamten Anlage und übergibt nur werthaltige Interessentinnen und Interessenten an die spezialisierten IBC HomeOne Partner vor Ort. Diese übernehmen die Feinplanung, installieren das Komplettsystem IBC HomeOne und geben alles weitere, wie unter anderem Störungsmanagement und Wartung, wieder an IBC SOLAR ab.

„Mit IBC HomeOne können Solaranlagen für das Eigenheim effektiver und schneller geplant und umgesetzt werden“, erklärt Dr. Dirk Haft, CEO und Vorstandsvorsitzender von IBC SOLAR, und ergänzt: „So unterstützen wir unsere Partner, damit sie in einem herausfordernden Marktumfeld ihren Umsatz weiter steigern können.“IBC HomeOne umfasst alle Komponenten eines Photovoltaik-Systems für das Eigenheim: Solarmodule und Halterung, Wechselrichter, Speicher sowie Energiemanagementsystem und optional Wallbox und Heizstab. Diese sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Alle Hardwarebestandteile und die Software funktionieren „out of the box“ perfekt zusammen. Für IBC HomeOne Fachbetriebe ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei der schnellen Projektabwicklung.

Schneller werden und mehr Anlagen bauen

Wolfgang Ritter, Geschäftsführer bei Ritter Elektrotechnik in Freiburg und langjähriger Fachpartner von IBC SOLAR sagt: „Wir möchten uns wieder mehr auf unser Handwerk konzentrieren und einfach Solaranlagen bauen. Mit dem digitalen Verkaufsprozess von IBC HomeOne sowie den zuverlässigen Produkten und Services von IBC SOLAR können wir uns wieder voll aufs Machen konzentrieren.“

Gut zwei Wochen vor der Leitmesse Intersolar in München Mitte Juni haben sich bereits rund 200 Solarteurbetriebe aus ganz Deutschland als IBC HomeOne Fachpartner registriert. IBC SOLAR freut sich auf viele weitere und lädt interessierte Handwerksbetriebe ein, sich das System auf der Messe im Detail zeigen zu lassen. Eine persönliche Kontaktaufnahme ist unter ibc-solar.de/homeone möglich.

Produkte und Dienstleistung aus einer Hand

„Wir gehen mit der Markteinführung von IBC HomeOne einen wichtigen Schritt auf unserem Weg zu einem integrierten Dienstleister für Energieautarkie und Emissionsfreiheit“, so Dr. Dirk Haft weiter. „Unsere Fachpartner sind dabei unsere wichtigsten Verbündeten, denn sie setzen die Energiewende jeden Tag in die Tat um. Unsere Botschaft an die Installationsbetriebe ist deshalb: Wir geben euch die Produkte und Services an die Hand, die ihr braucht, um mit uns weiter erfolgreich zu sein.

Treffen Sie IBC SOLAR auf der Intersolar in München in Halle A4, Stand A4.470 und A4.570 und informieren Sie sich vorab online auf der IBC Solar-Website!