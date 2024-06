Kyon Energy baut Stromspeicher in Helmstedt für Netzentlastung

In der Nähe des Umspannwerks Helmstedt in Niedersachsen will der Projektentwickler Kyon Energy einen der größten Energiespeicher Deutschlands bauen.

Laut Kyon Energy liegt für den Stromspeicher zur Netzentlastung nun eine Genehmigung vor. Das Umspannwerk in Helmstedt ist ein wichtiger Netzknotenpunkt im Hochspannungsnetz, an dem mehrere 110kV-Freileitungen aufeinandertreffen. Dort könne die geplante Großbatterie durch sogenannte Systemdienstleistungen besonders viel zur Versorgungssicherheit und zur Einbindung erneuerbarer Energien beitragen. Mit einer Leistung von 110 MW und einer Kapazität von 220 MWh soll er einer der größten Stromspeicher in Deutschland werden. Kyon Energy beziffert die Summe seiner bisher entwickelten und verkauften Speicherprojekte mit 121 MW. Das verdeutlicht die Größenordnung des neuen Projektes. Weitere 650 MW seien genehmigt und baureif, über 7 GW in der „Projektpipeline“.

„Großbatteriespeicher spielen eine entscheidende Rolle in der Energiewende, indem sie die Flexibilität des Stromnetzes erhöhen und die Integration erneuerbarer Energien ermöglichen. Mit unserer neuen Anlage in Helmstedt setzen wir einen wichtigen Meilenstein, um die Energiespeicherkapazitäten in Deutschland zu erweitern“, sagt Florian Antwerpen, einer der Geschäftsführer von Kyon Energy. Er lobte in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Helmstedt. Wittich Schobert, Bürgermeister der Stadt Helmstedt betont, dass „mit dem Großbatteriespeicher ein weiterer Schritt unternommen wird, das ehemalige Braunkohlerevier mit zeitweilig drei kohlebefeuerten Großkraftwerken zügig in einen modernen Industriestandort zu transformieren, an dem erneuerbare Energie gewonnen, gespeichert und großtechnisch umwandelt wird, um auch zukünftig Energie bedarfsgerecht zur Verfügung stellen zu können.“

Kyon Energy zählt nach eigenen Angaben zu den Marktführern für Großspeicher in Deutschland. Ein Fokus liege dabei auf dem Multi-Use-Einsatz der Speicher. Da bedeutet, dass ein Speicher mit verschiedenen Geschäftsmodellen parallel Geld einbringen kann. Er kann zum Beispiel Strom zu Zeiten niedriger Preise aufnehmen und bei höheren Preisen wieder abgeben. Oder er kann auf Anforderung des Netzbetreibers Regelenergie aufnehmen oder abgeben. Obwohl Stromspeicher auf Systemebene für die Energiewende dringend nötig sind, gibt es bisher vor allem kleine Speicher zur Optimierung des Eigennutzens.

