Gewinnwarnung bei SMA – Aktie stürzt ab

Hohe Lagerbestände und ein schwacher Auftragseingang haben SMA zu einer kräftigen Kürzung der Gewinn- und Umsatzprognose veranlasst. Der Vorstand hatte sich offenbar zu optimistisch gezeigt.

Wechselrichterproduzent SMA hat mit einer Gewinnwarnung Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Offenbar hat sich das Unternehmen in den letzten Quartalen zu optimistisch gezeigt. Der Solarserver hatte wiederholt auf kritische Größen im Zahlenwerk aufmerksam gemacht, z.B. hier und hier.

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich nach unten angepasst. Der Vorstand erwartet laut ad-hoc-Mitteilung einen Umsatz zwischen 1,55 Milliarden (Mrd.) Euro und 1,7 Mrd. Euro. Zuvor hatte die Erwartung bei 1,95 bis 2,22 Mrd. Euro gelegen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nun 80 Millionen (Mio.) Euro bis 130 Mio. Euro (vorher: 220 Mio. Euro und 290 Mio. Euro) erreichen. Dies könne im Halbjahr bilanzielle Abschreibungen zur Folge haben. Anfang Mai hatte der Vorstand die alte Prognose noch bestätigt.

Grund für die Anpassung der Prognose sei neben einem anhaltend volatilen Markt der verzögerte Anstieg des Auftragseingangs infolge der weiterhin hohen Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren. Daraus ergebe sich

eine unter den Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions. Hinzu komme eine neue Unsicherheit im Markt durch den Ausgang der Europawahlen und die am 5. November anstehenden Wahlen in den USA. Das Segment Large Scale & Project Solutions entwickele sich dagegen im Rahmen der Erwartungen. Hier gehe der Vorstand für das Gesamtjahr nach wie vor von einem starken Anstieg bei Umsatz und operativen Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr aus.

Die Aktie des Unternehmens verlor am Tag der Ankündigung rund 30 Prozent an Wert. Viele Analysten zeigten sich erstaunt darüber, wie stark der Vorstand seine noch im Mai bestätigte Jahresprognose einkassiert hat.

