SMA: Gewinn bricht im ersten Quartal 2024 ein

Die Nachfrage beim Wechselrichter-Produzenten SMA ist im ersten Quartal bei Privat- und Gewerbekunden eingebrochen. Dennoch hält der Konzern an seiner Prognose fest.

Die SMA Solar Technology AG hat im ersten Quartal 2024 einen kräftigen Rückgang beim Gewinn hinnehmen müssen. So rutschte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 49,9 Mio. Euro im Vergleich zu 60,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal ein. Der Einbruch fällt umso deutlicher aus, wenn man den positiven Einmalertrag aus der Veräußerung der Anteile an der elexon GmbH in Höhe von 19,1 Mio. Euro herausrechnet. Als Gründe für die Veränderung gegenüber dem Vorjahr gab der Vorstand den veränderten Produktmix an sowie eine gestiegene Kostenbasis im Konzern. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 38,2 Mio. Euro ebenfalls klar unter dem Vorjahreszeitraum mit 50,4 Mio. Euro. Der Konzerngewinn nach Steuern brach auf 28,5 (Vorjahr: 51,7) Mio. Euro ein.

Der Konzernumsatz bewegte sich mit 362 (367) Mio. Euro demgegenüber nur leicht unter Vorjahr. Für den Vorstand lag das Ergebnis der ersten drei Monaten „im Rahmen der Erwartungen“. Anders sahen dies die Anleger. Der Aktienkurs brach am Vormittag zeitweise zweistellig ein.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Prognose unverändert

An der Prognose rüttelte der Vorstand indes nicht. Diese sieht einen Umsatz in Höhe von 1.950 Mio. Euro bis 2.220 Mio. Euro (2023: 1.904,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 220 Mio. Euro bis 290 Mio. Euro (2023: 311 Mio. Euro) vor. Vor dem Hintergrund der derzeit noch hohen Lagerbestände auf Kundenseite in den Segmenten Home Solutions sowie Commercial & Industrial Solutions erwartet der Vorstand ein stärkeres zweites Halbjahr 2024.

„Wir sind beim Umsatz gut in das neue Geschäftsjahr gestartet, trotz des Rückgangs in den Segmenten Home und C&I. Die Entwicklung in diesen beiden Marktsegmenten ist aus unserer Sicht nur ein temporärer Effekt, denn die Endkundennachfrage ist weltweit grundsätzlich weiterhin robust. Positive Impulse erwarten wir in Deutschland zudem aus dem kürzlich beschlossenen Solarpaket I. Insbesondere für Unternehmen und Gewerbetreibende werden Installation, Erweiterung und Modernisierung von Solar- und Speichersystemen deutlich attraktiver“, sagt Jürgen Reinert, Vorstandsvorsitzender SMA. „Aber auch für Hausdachanlagen, Mieterstrommodelle und Solarlösungen im landwirtschaftlichen Bereich schafft das Solarpaket I bessere Bedingungen.“

Schwaches Geschäft bei Hausanlagen

Das Segment Large Scale & Project Solutions konnte seine Profitabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich verbessern und erreichte ein EBIT von 41,3 Mio. Euro (Q1 2023: 2,3 Mio. Euro). Das EBIT im Segment Home Solutions reduzierte sich hingegen auf –3,6 Mio. Euro (Q1 2023: 50,3 Mio. Euro). Das Segment Commercial & Industrial Solutions lag aufgrund des gesunkenen Umsatzniveaus bei gleichzeitig insgesamt höheren Fixkosten mit –18,2 Mio. Euro ebenfalls unter dem Vorjahr (Q1 2023: –1,2 Mio. Euro). Gründe sind in beiden Segmenten die hohen Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren. SMA erwartet, dies im zweiten Halbjahr aufholen zu können.

Der Free Cash Flow der SMA Gruppe reduzierte sich auf –45,7 Mio. Euro nach 50,0 Mio. Euro im Vorjahr infolge des höheren Nettoumlaufvermögens. Die Nettoliquidität lag zum 31. März 2024 mit 241,6 Mio. Euro unter dem Niveau zum Jahresende (31. Dezember 2023: 283,3 Mio. Euro). Mit einer Eigenkapitalquote von 43,2 Prozent (31. Dezember 2023: 42,3%) verfügt SMA weiterhin über eine solide Eigenkapitalbasis.

Zum 31. März 2024 lag der Auftragsbestand mit 1.467,8 Mio. Euro (31. März 2023: 2.468,2 Mio. Euro) weiterhin auf einem soliden Niveau. Mit 1.102,3 Mio. Euro entfallen dabei mehr als drei Viertel auf das Produktgeschäft (31. März 2023: 2.097,2 Mio. Euro). Damit hat sich der produktbezogene Auftragsbestand im Vergleich zum 31. Dezember 2023 (1.329,8 Mio. Euro) aufgrund des stabilen Auftragseingangs im Segment Large Scale & Project Solutions nur geringfügig vermindert.

Quelle: SMA | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH