EcoFlow präsentiert auf der Intersolar das Hausenergie Ecosystem und PowerOcean Plus

coFlow, branchenführend im Bereich erneuerbarer Energielösungen, präsentiert in München das innovative EcoFlow Hausenergie Ecosystem.

Es ermöglicht Hausbesitzern, ihre Energielösungen zu individualisieren und Energiekosten zu optimieren. Zusätzlich erweitert EcoFlow das Ecosystem um PowerOcean Plus – noch leistungsstärker für eine erweiterte Nutzung von Solarenergie. Durch die Integration von Tibbers dynamischer Preisgestaltung und Optimierungsalgorithmen können Nutzer ihre Einsparungen maximieren, indem sie von schwankenden Energiepreisen profitieren.

EcoFlow Hausenergie Ecosystem

Das EcoFlow Hausenergie Ecosystem bietet ein umfassendes Produktportfolio darunter die PowerOcean Solaranlage mit Speicher, PowerHeat und PowerGlow Heizlösungen, das PowerPulse EV-Ladegerät und Smart Devices wie Thermostate und Smart Plugs.

Die EcoFlow App integriert alle Komponenten des Ecosystems über eine einzige Schnittstelle. Neue Funktionen wie „Solarprognose“, „Energiezuweisung“ und „Tarifvorhersage“ helfen bei der Optimierung der Energienutzung. Der PowerInsight Energiemonitor und das EcoFlow Webportal bieten umfassende Überwachungs- und Steuerungsfunktionen.

Strategische Partnerschaft mit Tibber

EcoFlow und Tibber teilen die Vision, dass sich die Technologie dem Nutzer anpassen sollte. Durch die Verbindung der PowerOcean Serie mit Tibbers dynamischen Tarifen können Nutzer von fluktuierenden Energiepreisen profitieren und Energiekosten senken. Die EcoFlow App bietet Echtzeit-Tarifvorhersagen, um optimale Zeiten für den Strombezug festzulegen. In Kürze wird die Tibber App zusätzliche Funktionen wie den „Smart Battery Plan“ bieten, der sich an Energiepreise und Solarproduktion anpasst.

PowerOcean Plus: Fortschrittliche Energielösung

PowerOcean Plus kann bis zu vier PV-Strings aufnehmen und liefert 40 kW PV-Leistung, ist damit ideal für komplexe Dachkonstruktionen. Jedes Batteriepack verfügt über ein Brandschutzmodul und ein IP65-zertifiziertes Gehäuse. PowerOcean Plus unterstützt dynamische Tarife und integriert sich nahtlos in das EcoFlow Hausenergie Ecosystem für optimale Energienutzung.

Vorteile für Installateure

EcoFlow bietet umfassende Unterstützung für Installateure, einschließlich einer 15-jährigen Garantie für die PowerOcean LFP-Batterien und der EcoFlow Pro App zur Vereinfachung der Inbetriebnahme. Der Support umfasst eine deutschsprachige Hotline, Live-Chat-Unterstützung und eine Servicepauschale. Das EcoFlow Hausenergie Ecosystem und PowerOcean Plus können ab [Verfügbarkeitsdatum einfügen] bestellt werden. Interessierte Händler und Installateure können auf der EcoFlow Webseite Angebote anfordern und sich über Partnerschaftsmöglichkeiten informieren.

Fazit

Mit dem EcoFlow Hausenergie Ecosystem und PowerOcean Plus präsentiert EcoFlow innovative und nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung von Haushalten. Die Integration von Tibbers dynamischer Preisgestaltung und der umfangreiche Support für Installateure unterstreichen das Engagement von EcoFlow für Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit. Entdecken Sie die Zukunft der Energie mit EcoFlow – maßgeschneiderte Lösungen für ein nachhaltiges und energieeffizientes Zuhause.