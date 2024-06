Mehr Speicher und integrierte Wechselrichter: Anker SOLIX Solarbank 2 Pro

Seit 2023 ist Anker im Bereich der Photovoltaik aktiv und hat die Anker SOLIX Serie für Balkonkraftwerk-Produkte auf den Markt gebracht.

Das Anker SOLIX Balkonkraftwerk ist das langlebigste jemals entwickelte Solarstromsystem. Wenn eine 24-Stunden-Lösung benötigt wird, ermöglicht die Stromspeicherung mit der Anker SOLIX Solarbank die Solarenergie zuverlässig bis tief in die Nacht zu nutzen. Mit dem Balkonkraftwerk 800 Watt und 600 Watt Komplettset kann die Energieleistung nochmal erhöht werden.

Leistungsstarkes System für den Balkon, die Terrasse, den Garten oder das Dach

Gleich drei Modelle der Solarbank 2 schickt Anker SOLIX ins Rennen. Im Fokus steht dabei die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro – und die macht dem Pro-Beinamen alle Ehre: Gleich vier MPP-Tracker (kurz: 4MPPT) mit jeweils 600 Watt und einer Gesamtleistung von 2.400 Watt sind in der Solarbank 2 Pro von Anker SOLIX verbaut. Damit lassen sich vier Solarmodule in allen Himmelsrichtungen parallel anschließen, um jederzeit das Maximum aus der Kraft der Sonne herauszuholen. So verschmelzen die Grenzen zwischen einem einfachen Balkonkraftwerk und einer PV-Anlage auf dem Dach. Im Optimalfall speisen NutzerInnen so die gesetzlich erlaubten 600 Watt in ihr heimisches Stromnetz ein und speichern den anderen Großteil direkt mit maximaler Geschwindigkeit im Inneren des Anker SOLIX Solarbank 2 Pro Balkonkraftwerkes mit Speicher.

Mit Hilfe der optional erhältlichen, stapelbaren Zusatzakkus – bis zu fünf weitere Akkus sind neben der Pro-Version der Solarbank 2 möglich – lassen sich bis zu 9,6 Kilowattstunden als Reserve speichern. Die Plus-Variante kommt ebenfalls auf bis zu 9,6 Kilowattstunden. Dank der fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat-Technologie (kurz: LFP), sind die Akkus extrem ausdauernd. Sie halten auch nach über 6.000 Zyklen noch gut 70 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung durch. Das entspricht einer Nutzungsdauer von über 15 Jahren. Zehn davon garantiert Anker SOLIX mit einer langen Herstellergarantie.

Integrierter Wechselrichter und smartes Mess-System

Der komplette Aufbau ist jetzt noch einfacher und in weniger als zwei Stunden gemacht. Denn: Sowohl in der Solarbank 2 Plus als auch in der Pro-Version ist ein Wechselrichter zur Umwandlung von Sonnenstrahlen in Strom direkt integriert. Das erspart zusätzliche Kabellage und macht die beiden Solarbank 2-Modelle zu einer echten Plug-and-Play-Lösung, die für alle NutzerInnen ohne jede Vorkenntnisse problemlos aufzubauen ist. Das alles ist in einem edlen und robusten Aluminium-Korpus verbaut, der dank IP65-Zertifizierung Wind und Wetter trotzt und selbst bei Extrembedingungen zwischen -20 und 55 Grad Celsius zuverlässig funktioniert.

Damit der mühsam gewonnene Strom bestmöglich genutzt wird, verwandelt Anker SOLIX die Installation mit den Smart Metern in ein intelligentes, dynamisches System. Das nutzt stets den tatsächlichen Stromverbrauch der eigenen vier Wände und speichert den Rest in der Solarbank 2 Pro. Durch die schnelle Reaktionszeit von maximal drei Sekunden von der konstanten Überwachung der benötigten Grundlast bis zur finalen Anpassung ist die Lösung von Anker SOLIX besonders energieeffizient. Bis zu 902 Euro Ersparnis pro Jahr sind damit im Durchschnitt – bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde als Grundannahme – möglich.

Steuerung des Solarsystems

Die Solarstromsteuerung ist der Prozess der Verwaltung des Stromflusses von den Solarpanels zur Speicherung in dem Speicher. Dies erfordert die Überwachung der Solarenergieproduktion, -speicherung und -nutzung. Überschüssige Energie, die während des Höhepunkts des Sonnenlichts produziert wird, wird für späteren Gebrauch gespeichert, anstatt ohne Vergütung eingespeist oder zu niedrigen Preisen an Versorgungsunternehmen verkauft zu werden.

Hinweise:

○ Alle Berechnungen sind theoretisch und basieren auf Schätzungen unter Verwendung von Anker SOLIX-Produkten. Die Ergebnisse können je nach tatsächlichen Bedingungen und spezifischen Produkten variieren.

○ Die Berechnungen basieren auf der Größe einer typischen deutschen Familie mit 3 bis 4 Personen und einem jährlichen Stromverbrauch von 4000kWh.

○ Mit vier 500W-Solarpanels beträgt die Gesamtleistung 2000W.

○ Süddeutschland erhält normalerweise mehr Sonnenlicht, sodass die jährliche Stromerzeugung bis zu 2324kWh erreichen kann.