Die Stadtwerke Delitzsch bauen eine Solarthermie-Großanlage mit 4 MW Leistung. Das Solarheizwerk soll das Fernwärmenetz im Norden der Stadt versorgen.

Die Stadtwerke Delitzsch haben ihr Projekt „Solarwärme für Delitzsch“ gestartet. Die neue Solarthermie-Anlage soll in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Wärmeversorgung im Norden der Stadt Delitzsch leisten. Dabei repräsentiert das Projekt Solarwärme für Delitzsch mit einem Investitionsvolumen von 5,85 Millionen Euro laut den Stadtwerken eine bedeutende Investition in die Zukunft. Mit einer Solarwärmeleistung von rund 4 MW und einer Bruttosolarkollektor-Fläche von 5.690 m² soll die Solarthermie-Großanlage jährlich 2.445 MWh Solarenergie erzeugen. Dies entspricht einer CO 2 -Einsparung von 647 Tonnen pro Jahr – ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel und ein starkes Signal für die ökologische Transformation der Fernwärmeversorgung.

Ein zentraler Aspekt des Projekts Solarwärme für Delitzsch ist die enge Zusammenarbeit mit lokal ansässigen Unternehmen. Diese Strategie stärkt nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern fördert auch die Akzeptanz und Unterstützung der Bürger für dieses zukunftsweisende Vorhaben. „Wir sind stolz darauf, dass wir so viele lokale Firmen für die Umsetzung dieses Projekts gewinnen konnten. Dies zeigt, dass Delitzsch nicht nur bei der Energiewende, sondern auch bei der Stärkung unserer heimischen Wirtschaft eine Vorreiterrolle einnimmt“, sagt Kay Lehmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Delitzsch.

Solarthermie spielt eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Fernwärmeversorgung. Durch die Nutzung der Sonnenenergie wird nicht nur der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert, sondern auch eine nachhaltige und umweltfreundliche Wärmeproduktion sichergestellt. Die Fernwärmeversorgung in Delitzsch soll durch dieses Projekt ökologischer und effizienter werden. Solarthermie-Anlagen bieten laut den Stadtwerken Delitzsch den Vorteil, dass sie auch bei weniger Sonnenschein Energie liefern können, da sie die Wärme der Sonne speichern und über längere Zeiträume abgeben. Dies macht Solarthermie in der Fernwärme zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Ergänzung der bestehenden Wärmesysteme.

Zuletzt hatte sich der Markt für Solarthermie-Anlagen in der Fernwärme positiv entwickelt.

Quelle: Stadtwerke Delitzsch | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH