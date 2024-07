Risen Energy Hyper-ion HJT Module erreichen 767,38 Wp bei 24,7% Wirkungsgrad!

Risen Energy hat auf der Intersolar Europe sein bahnbrechendes Hyper-ion HJT-Modul vorgestellt und damit einen neuen Weltrekord für die Leistungsabgabe von HJT-Modulen aufgestellt.

Das Hyper-ion HJT Modul erreichte eine beeindruckende maximale Leistung (Pmax) von 767,38 Wp und einen Umwandlungswirkungsgrad von 24,70 %, wie von einer weltweit anerkannten dritten Organisation nach strengen Tests bestätigt wurde. Diese bemerkenswerte Leistung festigt die Position von Risen Energy als weltweit führendes Unternehmen in der Photovoltaik-Technologie.

Liu Yafeng (Evan Liu), Vizepräsident des Global PV Research Institute von Risen Energy, erklärte: „Im Rahmen unserer Strategie zur Erreichung der Dual-Carbon-Ziele zeichnen sich unsere HJT-Hyper-Ionen-Module durch „vier Hochs und vier Tiefs“ aus – hohe Leistung, hohe Stromerzeugung, hoher Umwandlungswirkungsgrad, hohe Zuverlässigkeit sowie geringe Degradation, niedriger Temperaturkoeffizient, niedriger Kohlenstoff-Fußabdruck und niedrige Stromgestehungskosten (LCOE). Im Vergleich zu anderen Mainstream-Technologien bieten unsere Module einen besseren Kohlenstoffwert. Risen Energy ist bestrebt, die Weiterentwicklung der PV-Technologie voranzutreiben und die Kunden bei der Erreichung ihrer kohlenstoffarmen Ziele zu unterstützen, um den Übergang zur Kohlenstoffneutralität zu beschleunigen.“

Neuigkeiten von HJT-Modulen auf der Intersolar

Seit Jahren widmet sich Risen Energy der HJT-Branche, ist führend bei der Lieferung von HJT-Modulen und stellt immer wieder neue Rekorde bei Leistung und Effizienz auf. Als Pionier in der Massenproduktion von HJT-Produkten hat Risen Energy erfolgreich Spitzentechnologien wie Zero Busbar, ultradünne Wafer, einen Silberverbrauch von weniger als 7mg/W und die stressfreie Hyper-Link-Verbindungstechnologie eingesetzt. Diese Fortschritte wurden auf der Intersolar Europe vorgestellt und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovation und Spitzenleistungen.

Qualitätstest erfolgreich bestanden

Die Hyper-ion HJT-Module zeichnen sich nicht nur durch technologischen Fortschritt, sondern auch durch außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit aus. Das Produkt hat erfolgreich mehrere strenge IEC-Normen und Umwelt-Zuverlässigkeitstests wie IEC TS 63126, IEC TS 63209-1 und IEC 62938-82 bestanden, die als Beweis für die stabile Leistung unter verschiedenen extremen Umweltbedingungen dienen.

Exporte in fast 50 Länder

Seit ihrer Markteinführung haben die HJT-Hyper-Ion-Module von Risen Energy auf den internationalen Märkten erheblich an Zugkraft gewonnen und wurden in fast 50 Länder exportiert, wobei die kumulierten Lieferungen 4 GW übersteigen. Die aktive Teilnahme des Unternehmens an der Belt and Road Initiative hat seine Marktreichweite auf Regionen wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan, Israel, Irak, Indonesien und Jemen erweitert. Diese globale Präsenz unterstreicht die Rolle von Risen Energy bei der Förderung einer umweltfreundlichen Wirtschaft und der Stärkung des weltweiten Einflusses seiner Marke.

HJT-Technologie verringert Kohlenstoffausstoß

In dem Maße, wie der weltweite Konsens über die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen wächst, steigt auch die Nachfrage nach Technologien und Produkten für erneuerbare Energien. Die HJT-Technologie mit ihrem hohen Umwandlungswirkungsgrad und ihrem geringen Kohlenstoffausstoß ist ideal geeignet, um diese Marktanforderungen zu erfüllen.

Die Ausstellung auf der Intersolar Europe war ein Beweis für das Engagement von Risen Energy, die Photovoltaik-Technologie voranzutreiben. Die rekordverdächtige Leistung der Hyper-ion HJT-Module hat neue Maßstäbe in der Branche gesetzt und unser Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit unter Beweis gestellt.