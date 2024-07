Huawei FusionSolar Roadshow 2024 mit den neuesten Technologien der Solarbranche

Die Huawei FusionSolar Roadshow 2024 bietet Ihnen die Chance, die neuesten Technologien und Innovationen im Bereich der Photovoltaik zu erleben.

Von Juli bis Oktober tourt der FusionSolar-Truck 2.0 durch Deutschland und hält in Hannover, Augsburg, Magdeburg, Berlin, Würzburg, Köln und Rostock. Jede Station bietet intensive Schulungen, Produktpräsentationen und Networking-Möglichkeiten.

Highlights der Roadshow

Intensive Schulungen: Expertentipps zu den FusionSolar-Produkten inkl. Fehlerbehebung, Innovationen wie EMMA und LUNA-S1 sowie Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen

Produktpräsentationen: Entdecken Sie bei unseren Live-Demos die neuesten Produkte und Technologien von Huawei

Networking: Tauschen Sie sich mit Experten und Fachleuten aus der Branche aus

FusionSolar Truck 2.0: Erleben Sie modernste Technologien in einem interaktiven Showroom

Kulinarischer Ausklang: Genießen Sie den Abend bei einem köstlichen BBQ und leckeren Drinks

Treue und kompetente Distributionspartner

Zu jedem Roadshow-Termin sind auch unsere treuen und kompetenten Distributionspartner mit ihrem Team vertreten. Sie stehen Ihnen für Fragen und zur Beratung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie die besten Lösungen für Ihre Projekte finden.

Detaillierter Zeitplan und Anmeldung

Juli: Hannover und Augsburg

September: Magdeburg und Berlin

Oktober: Würzburg, Köln und Rostock

Melden Sie sich frühzeitig an, um Ihren Platz zu sichern. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website.

Vergangene Veranstaltungen

Die Huawei FusionSolar Roadshows und unsere Training-Events der vergangenen Jahre waren ein großer Erfolg. Teilnehmer konnten die neuesten Produkte ausprobieren, Fachvorträge hören und wertvolle Kontakte knüpfen. Stimmen von Teilnehmern heben besonders die praxisorientierten Schulungen und die hervorragende Organisation hervor.

Webinare und Trainings

Neben der Roadshow bieten wir eine Vielzahl an Webinaren und Trainings an. Diese Online-Veranstaltungen sind ideal, um sich bequem von zu Hause aus weiterzubilden. Unsere Webinare decken eine breite Palette von Themen ab, darunter aktuelle Technologien, Best Practices und Markttrends. Erfahrene Referenten führen durch die Sessions und beantworten live Ihre Fragen. Für mehr Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie unsere Webinar-Seite.

Zukunft der Photovoltaik

Die Photovoltaik-Branche entwickelt sich rasant weiter. Technologische Innovationen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit prägen die Zukunft der Solarenergie. Huawei ist dabei führend in der Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien und setzt mit Wattkraft als größtem VAP (Value Added Partner) Maßstäbe in Qualität und Zuverlässigkeit.

Zukunftsvision und Unternehmensphilosophie

Wattkraft setzt auf Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenorientierung. Unsere Mission ist es, die Nutzung erneuerbarer Energien voranzutreiben und nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung zu bieten. Mit einem engagierten Team und einer Kultur der Zusammenarbeit streben wir kontinuierlich danach, die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen und die globale Energiewende zu unterstützen. Ein attraktives Serviceangebot und lehrreiche Schulungen zählen hierbei zu unseren Kernkompetenzen.

Verpassen Sie nicht die Huawei FusionSolar Roadshow 2024 – Ihre Chance, die Zukunft der Solarbranche zu erleben. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.