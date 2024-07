Daimler Truck eröffnet Battery Technology Center

Im Mercedes-Benz Werk Mannheim ist das Battery Technology Center eingeweiht worden. Dort will Daimler Truck eine Serienproduktion von Batterien für Nutzfahrzeuge vorbereiten.

Rund ein Jahr nach dem Richtfest hat Daimler Truck das Battery Technology Center (BTC) im Mercedes-Benz Werk Mannheim offiziell eröffnet. Auf einer Fläche von gut 10.000 Quadratmetern soll man hier Produkt- und Prozessentwicklung für batterieelektrische Nutzfahrzeuge von Daimler Truck erbringen. Das BTC verbindet die Entwicklung mit der Produktion. Expert:innen bauen hier Wissen rund um Batterien und deren Produktionsprozesse auf. Dazu schafft das Unternehmen im BTC, das zum Richtfest noch Innolab Battery hieß, zwei Fertigungsbereiche. Zum will Daimler Truck hier pilothaft Batteriezellen herstellen, um Prozesswissen aufzubauen. Zum anderen fertigt man Batteriepakete prototypisch für Prüfstände und Testfahrzeuge. Der Standort Mannheim bereitet sich mit der Pilotlinie für Batteriepakete auf eine künftige Serienfertigung vor, die im Zuge der Einführung der nächsten Lithium-Ionen Batteriegeneration für die zweite Hälfte des Jahrzehnts im Werk geplant ist.

„Die Eröffnung des Battery Technology Centers ist ein wichtiger Schritt für die Elektrifizierung unseres Produktportfolios“, sagt Andreas Gorbach, Mitglied des Vorstands von Daimler Truck. „Wir haben entschieden, die Montage der zukünftigen Batteriegeneration selbst zu übernehmen und somit wichtige Wertschöpfung im eigenen Haus zu behalten. In und für Europa werden wir das im Mercedes-Benz Werk Mannheim tun.“

Yariş Pürsün, Leiter der globalen Produktion von Antriebskomponenten bei Daimler Truck, ergänzt: „Der Standort Mannheim legt mit dem Battery Technology Center eine wichtige Basis für die zukünftige Kompetenz eigener Batterietechnologie innerhalb von Daimler Truck und treibt die Transformation unseres Unternehmens voran. Parallel arbeitet ein zweites Technology Center an unseren Standorten Gaggenau und Kassel an zukünftigen Elektroantrieben und Hochvolt-Komponenten.”

Das Battery Technology Center im Detail

Das Bestandsgebäude mit der Gebäudenummer 18 aus dem Jahr 1952 liegt im Herzen des Werkes und erstreckt sich über eine Fläche von 7.500 Quadratmetern. In den vergangenen Monaten hat Daimler Truck es entkernt und umfassend saniert und um einen gut 3.000 Quadratmeter großen Anbau erweitert. Über 60 neue Anlagen baut das Unternehmen im BTC auf, in dessen Räumlichkeiten sich die relevanten Prozesse zur prototypischen Herstellung von Batteriezellen und -systemen abbilden lassen: Beschichtungstechnologien, Schweißprozesse, Montage- und Klebeprozesse.

Die Ausstattung bringt die Voraussetzungen mit, um dort umfangreiche Erkenntnisse zur Zellchemie zu gewinnen. Beispielsweise bietet sich hier die Möglichkeit, mit verschiedenen Rezepturen bei der Herstellung der Batterie-Paste, auch „Slurry“ genannt, zu experimentieren. Aus diesem Slurry stellt Daimler Truck im Anschluss eigene prototypische Batteriezellen her. Dabei durchläuft jede Zelle sowohl Rein- als auch Trockenraumbereiche, da es bei der Herstellung sehr wichtig ist, die empfindlichen Materialien vor Staubpartikeln und Luftfeuchtigkeit zu schützen. Im Bereich Zelle können sowohl Pouch- als auch Prismatische Zellen hergestellt werden, zwei unterschiedliche Bauformen von Batteriezellen. Der Bereich Zelle dient dazu, Knowhow zum Herstellungsprozess sowie zur Stückzahlskalierung aufzubauen.

Auf der Pilotlinie für die Batteriepaket-Fertigung will das Unternehmen Erfahrungen in der Batteriepaketmontage sammeln. Aus Zellen fertigt man Batteriemodule, die nächstgrößere Einheit innerhalb einer Batterie, bevor man im Anschluss daran aus diesen Modulen Batteriepakete herstellt. In wenigen Jahren sollen die Erkenntnisse aus dieser Linie am Standort Mannheim in die Serienfertigung gehen. Insgesamt rund 100 Beschäftigte sind im Battery Technology Center tätig.

