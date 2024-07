Großbritannien: Integrals Power eröffnet Pilotanlage für Batterie-Kathodenmaterialien

Die neue Pilotanlage von Integrals Power soll Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien herstellen, die reiner und leistungsfähiger als die von chinesischen Herstellern sein sollen.

Integrals Power hat in einer neuen britischen Pilotanlage mit der Produktion von hochleistungsfähigen Kathodenmaterialien aus Lithiumeisenphosphat (LFP) und Lithiummanganeisenphosphat (LMFP) begonnen. Die neue Anlage hat eine Jahreskapazität von 20 Tonnen, was dem Bedarf von 250 Elektroautos entspricht.

Die Ansiedlung der Produktion im Vereinigten Königreich ist laut Hersteller für die einheimische Batterieindustrie von Vorteil, da sie ihren CO 2 -Fußabdruck verringert, die Sicherheit und Transparenz der Lieferkette erhöht und geopolitische Probleme wie Einfuhrzölle auf Elektrofahrzeuge und ihre Komponenten abmildert. Ebenso wichtig ist die Qualität: Die LFP-Nano-Materialien von Integrals Power haben unabhängige Analysen als ultrahochrein eingestuft. Dabei hat das Prüfinstitut modernste Röntgendiffusionstechnologie eingesetzt, um Eigenschaften wie die chemische Zusammensetzung und die Gitterstruktur der Moleküle zu untersuchen. Diese sind laut Hersteller entscheidend für die Leistung des Materials beim Einbau in Batteriezellen.

Pilotanlage für verschiedene Qualitäten von LFP-Kathodenmaterialien

„Die Aufnahme der Produktion in unserer neuen Pilotanlage ist ein wichtiger Meilenstein, da sie es uns ermöglicht, unsere leistungsstarken aktiven LFP- und LMFP-Kathodenmaterialien in großen Mengen zu produzieren“, sagt Behnam Hormozi, Gründer und CEO von Integrals Power. „Die Flexibilität und Skalierbarkeit, die wir vom ersten Tag an in die Pilotanlage eingebaut haben, ermöglicht es uns, verschiedene Qualitäten von Lithiumeisenphosphat-Nanomaterialien für unterschiedliche Anwendungen herzustellen. Von Elektrofahrzeugen mit großer Reichweite bis hin zu netzunabhängigen Energiespeichern.“

Integrals Power hat eine modulare Produktionsanlage entwickelt, die das Unternehmen in Zukunft auf höhere Stückzahlen skalieren kann, um die wachsende Kundennachfrage zu befriedigen, und die auch die Herstellung einer Reihe verschiedener Chemikalien ermöglicht. Dabei erfolgt der Prozess in sieben Stufen. Von den Rohstoffen bis zu den verpackten Mustern für die Kunden vergehen bis zu 48 Stunden. Integrals Power bezieht alle seine Rohstoffe von europäischen und nordamerikanischen Lieferanten, was reinere, leistungsfähigere LFP- und LMFP-Kathodenmaterialien mit höherer Energiedichte im Vergleich zu den in China hergestellten Kathodenmaterialien gewährleistet, die derzeit etwa 90 % der weltweiten Produktion ausmachen:

Quelle: Integrals Power | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH