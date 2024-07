KEA-BW veröffentlicht Energiewende-Kinderbuch

Das Kinderbuch „Juli und Nesrin reisen in die Zukunft“ soll das Thema Energiewende für fünf- bis achtjährige interessant machen. Herausgegeben wird es von der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW). Themen sind dabei Klimawandel, Klimaschutz und die Rolle der erneuerbaren Energien.

Der Themenkomplex rund um die Energiewende ist in dem Kinderbuch eingebettet in eine Geschichte über Freundschaft. Die Handlung: Die beiden Freundinnen Juli und Nesrin verabreden sich an einem heißen Sommertag zum Ausflug an den Badesee. Auf ihrem Weg begegnen sie Menschen, die in ihrer Arbeit vom Klimawandel betroffen sind. In einer Zeitreise ins Jahr 2040 erleben sie, wie erneuerbare Energien das Klima schützen können. Aus der anfänglichen Skepsis der Erwachsenen wird schließlich Zustimmung. Die Autorinnen Annika Bachmann und Michaela Kürschner setzen dabei auf eine leicht verständliche Sprache. Dennoch würden komplexe Sachverhalte nicht verkürzt dargestellt, so die KEA-BW.

Zudem soll die Erzählweise die Kinder zum Mitmachen animieren, zum Beispiel mit Quizfragen, die sich anhand des Buches beantworten lassen. Bei diesen geht es um Agri-Photovoltaik, E-Mobilität und Windenergie. Das Buch hat 36 Seiten. Bis zehn Stück können kostenlos bei der KEA-BW bestellt werden. Für Bestellungen ab 10 Exemplaren gibt es die Möglichkeit, das Buch zum Preis von 3 Euro versandkostenfrei direkt beim Verlag zu erwerben. Auch als kostenloser Download und im Buchhandel ist es erhältlich. Zur Bestellung und zum Download über die KEA-BW geht es hier.

Bildung für Nachhaltige Entwicklung für Kita und Grundschule

Laut der KEA-BW ist das Energiewende-Kinderbuch für Familie, Kita, Grundschule und Hort geeignet. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als pädagogisches Konzept sei in den Bildungsplänen aller Länder verankert. Dabei geht es darum, das Konzept von Nachhaltigkeit zu vermitteln und Menschen zu befähigen, nachhaltig zu denken und zu handeln. Das Buch „Juli und Nesrin reisen in die Zukunft“ ermögliche es Kindern, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und die Rolle von erneuerbaren Technologien für den Klimaschutz zu verstehen. Die KEA-BW bezeichnet das Bild der Zukunft als „positives und zugleich realistisch“, da die dort vorgestellten Technologien bereits heute verfügbar seien. Das Buch setze auf Information und zeige, welche Vorteile die Nutzung erneuerbarer Energien mit sich bringe.

