Neues Spiel: Solar-Quartett für spielerisches Lernen zum Thema Photovoltaik

Das Solar-Quartett ist ein unterhaltsames Spiel für die ganze Familie und soll auch ein effektives Werkzeug für Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen sein, um Kindern Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit näherzubringen.

Die Online-Plattform energie-experten.org hat das Kartenspiel Solar-Quartett herausgebracht. Es präsentiert die schönsten Solarprojekte in Deutschland und soll jede Menge Spielspaß mit Lerneffekt garantieren. Sonne ist für alle da. Aber wie sieht eine Welt aus, in der jedes Gebäude mit Solar-Energie ausgestattet ist? Das Solar-Quartett zeigt es anhand der schönsten Beispiele für Stadt, Schule, Freizeit, Verkehr und vielen weiteren Kategorien, die Kindern in ihrem Alltag begegnen. So lässt sich die Vielfalt der Solarenergie hautnah erleben.

Das spiegelt besonders die Auswahl der Projekte wider. Im Solar-Quartett ist deutschlandweite Photovoltaik-Expertise vertreten – von vielfältigen Innovationsstätten, die ihre wegweisenden Umsetzungen präsentieren, seien es Architekten, städtische Verwaltungen, gewerbliche Betriebe oder Bildungseinrichtungen. Aus vielen unterschiedlichen Bundesländern, Städten und Kommunen.

Jede Karte enthält nicht nur das visuell ansprechende Bild einer Solaranlage, sondern auch einen QR-Code auf der Rückseite, der zu einem Detailbericht des jeweiligen Projekts auf der Webseite von Energie Experten führt. Damit können Kinder und ihre Familien die Möglichkeiten der erneuerbaren Energie auch im Detail entdecken.

„Ich glaube fest daran, dass Bildung der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft ist“, sagt Robert Doelling, der kreative Kopf hinter dem Solar-Quartett. „Mit diesem Spiel möchten wir Kindern nicht nur unterhaltsame Stunden bieten, sondern auch ihr Interesse an erneuerbaren Energien wecken und sie dazu ermutigen, die Welt der Solartechnologie zu erkunden.“ Das Solar-Quartett sei nicht nur ein unterhaltsames Spiel für die ganze Familie, sondern auch ein effektives Werkzeug für Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen, um Kindern Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit näherzubringen.

Ab sofort ist das Kartenspiel zum Aktionspreis von 9,90 Euro online erhältlich und man kann es unter diesem Link erwerben.

22.9.2023 | Quelle: Energie Experten | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH