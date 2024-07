Triple Solar Deutschland startet mit der Triple Solar Academy ein neues Schulungsprogramm für Handwerksbetriebe aus ganz Deutschland. Das PVT-System des niederländischen Herstellers ermöglicht eine effiziente Strom- und Wärmeversorgung im Neubau und insbesondere in der Sanierung von Gebäuden.

Die erste Schulung der Triple Solar Academy in Kerpen hat bereits stattgefunden. Zahlreiche Handwerksunternehmen aus ganz Deutschland nahmen an der Schulung teil und erhielten alle Informationen zur Funktionsweise und Installation des Triple Solar PVT-Systems. „Die Teilnehmer waren begeistert von der Mischung aus Theorie und Praxis und fühlen sich jetzt bestens gerüstet, um unser PVT-System in ihren Projekten umzusetzen“, sagt Jannik Fleiter, Produktmanager bei Triple Solar.

Triple Solar ist ein Anbieter von PVT-Systemen, die man bereits tausendfach in den Niederlanden und anderen Ländern installiert hat. Auch in Deutschland hat man innerhalb der letzten drei Jahre bereits mehrere hundert Projekte mit PVT-Produkten von Triple Solar umgesetzt. Diese Zahl und die Position als Technologieführer will das Unternehmen in diesem Jahr weiter ausbauen. Mit einem neuen deutschen Unternehmenssitz und einem erfahrenen Team, das sowohl Handwerksbetriebe als auch für Endkunden umfassend begleitet.

Das System von Triple Solar benötigt lediglich PVT-Module auf dem Dach, die als alleinige Energiequelle für die PVT-Wärmepumpe im Heizungsraum dienen. Eine Außeneinheit oder Erdbohrung ist für die PVT-Wärmepumpe nicht erforderlich.

Matthias Koch, Partnermanager und Meister SHK bei Triple Solar, betont die Bedeutung der Schulung: „Unsere Academy soll Handwerksbetrieben nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Sicherheit vermitteln, unser PVT-System passgenau zu installieren. Die Verfügbarkeit qualifizierter Installateure wird nun kontinuierlich steigen, sodass unser PVT-System in vielen Regionen Deutschlands verfügbar ist.” Angesichts der großen Nachfrage stehen bereits weitere Schulungstermine an.

Quelle: Triple Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH