Juwi baut Photovoltaik-Solarparks mit 267 MW Leistung in Griechenland

Der Projektentwickler Juwi hat drei Photovoltaik-Cluster mit insgesamt 267 MW Leistung erworben und an die Vermögensverwalter Foresight und Mirova weiterverkauft. Das Unternehmen ist nun mit der Umsetzung des Projektes beauftragt.

Im November 2023 hatte die griechische Tochter der Juwi-Gruppe, Juwi Hellas, von Hive Energy Ltd. ein Photovoltaik-Portfolio mit einer Gesamtleistung von 267 Megawatt (MW), bestehend aus drei Clustern (160 MW, 40 MW und 67 MW), erworben. Die Projekte wurden nun an ein Joint Venture der Vermögensverwalter Foresight und Mirova verkauft. Sie liegen in den zentralgriechischen Regionen Fthiotida und Larissa, rund 300 Kilometer nördlich von Athen. Juwi, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MVV Energie AG, soll als EPC-Dienstleister das Projektportfolio umsetzen und ist somit für die technische Konzeption (Engineering), den Komponenteneinkauf (Procurement) und die Konstruktion (Construction) verantwortlich. Der Bau der Anlagen soll im August 2024 beginnen, die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2026 geplant. Nach der Inbetriebnahme übernimmt Juwi den technischen Betrieb und die Wartung (O&M) der Solaranlagen.

Juwi Hellas verbaut 430.000 bifaziale Solarmodule und über 800 Stringwechselrichter

Insgesamt will Juwi in den Projekten des früheren Hive-Portfolios rund 430.000 bifaziale Solarmodule und über 800 Stringwechselrichter verbauen. Rund 16.000 einachsige Nachführsysteme sollen dafür sorgen, dass die Solarmodule der Anlage dem täglichen Sonnenlauf folgen. Die PV-Anlagen erzeugen somit insgesamt rund 515 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom pro Jahr. Die Fläche des Photovoltaik-Solarparks umfasst rund 430 Hektar und hat damit die Größe von über 600 Fußballfeldern.

Mit der Hive- und Foresight-Mirova-Transaktion sowie der daraus resultierenden Beauftragung hat die MVV-Projektentwicklungsgesellschaft Juwi eigenen Angabenr zufolge von ihrer diversifizierten Geschäftsstrategie profitiert, die sowohl die Eigenentwicklung als auch den Erwerb ausgereifter Projektrechte umfasst. Aktuelle Beispiele sind der 204-MW-Solarpark im griechischen Kozani und der 223-MW-Solarpark Pike im UB-Bundesstaat Colorado.

„Juwi verfügt derzeit über eine Pipeline von 500 Megawatt Solarprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien in Griechenland. Mit einer Gesamtkapazität von 267 Megawatt wird das Solarportfolio von Foresight und Mirova das größte in unserer Firmengeschichte sein“, sagt Stephan Hansen, COO der Juwi-Gruppe und verantwortlich für das internationale Geschäft.

Bei den Transaktionen mit Hive und Foresight-Mirova arbeitete Juwi Hellas mit der renommierten Anwaltskanzlei Karatzas & Partners zusammen, während Mirova und Foresight von Zepos & Yannopoulos als Rechtsberater unterstützt wurden. „Wir danken beiden Firmen sehr für ihre harte Arbeit und ihr Engagement“, sagt Takis Sarris, Geschäftsführer von Juwi Hellas.

Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH