Mit dem Projekt Pike Solar im US-Bundesstaat Colorado realisiert Juwi den bisher größten Photovoltaik-Solarpark der Unternehmensgeschichte. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Vor den Toren von Colorado Springs am östlichen Rand der Rocky Mountains werden in den nächsten Monaten 414.000 Solarmodule auf einer Fläche von rund 530 Hektar installiert. Derzeit richtet man die Fläche her und installiert bereits die ersten Gestelle. Während der Bauphase sollen voraussichtlich bis zu 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Solarpark-Baustelle arbeiten. Die Inbetriebnahme ist bis zum Jahresende 2023 geplant. Anschließend sollen sowohl Juwi als auch Duke Energy Sustainable Solutions Betriebsführungsaufgaben übernehmen. Mit einer Leistung von 223,6 Megawatt wird das Solarkraftwerk Strom für rund 46.300 Haushalte liefern. „Die Umsetzung des Pike-Solar-Projekts ist ein weiterer Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Der Solarpark ist das bislang größte Einzelprojekt unseres Unternehmens weltweit“, sagt Juwi-Geschäftsführer Stephan Hansen. Größter Photovoltaik-Solarpark von Juwi ist derzeit noch der im Jahr 2022 in Betrieb genommene 204-Megawatt-Solarpark Kozani in Griechenland.

Das Megaprojekt rund 150 Kilometer südlich der US-amerikanischen Juwi-Niederlassung in Boulder, Colorado, hat Juwi entwickelt und an Duke Energy Sustainable Solutions verkauft. Dessen Mutterkonzern Duke Energy gehört mit einer Wind- und Solarenergie-Kapazität von mehr als 10.500 Megawatt zu den führenden Betreibern des Landes im Bereich der erneuerbaren Energien.

Als EPC-Dienstleister übernimmt Juwi nun auch die Realisierung des Photovoltaik-Solarparks. Lediglich den PV-Moduleinkauf wickelt der zukünftige Betreiber selbst ab. Nach der Inbetriebnahme will man mit dem Solarstrom die Kunden des lokalen Energieversorgers Colorado Springs Utilities versorgen. Hierzu hat man einen Stromliefervertrag für 17 Jahre abgeschlossen.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Solarportfolio in Colorado weiter ausbauen können“, sagt Chris Fallon, President von Duke Energy Sustainable Solutions. „Dieses Projekt wird Colorado Springs Utilities dabei unterstützen, seine Ziele im Bereich erneuerbare Energien zu erreichen, seine Erzeugungskosten zu senken und seinen Kunden diversifizierte und sauberere Energielösungen anzubieten.“

20.1.2022 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH