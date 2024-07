Region Bayreuth ist Energie-Kommune des Monats

Die Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE) hat im Juli die Region Bayreuth als Energie-Kommune des Monats ausgezeichnet. Der Landkreis und die Stadt betreiben ein gemeinsames Regionalmanagement für Klimaschutz und Mobilitätsangebote.

Der Landkreis und die Stadt Bayreuth treiben den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region gemeinsam voran. Hierfür haben die Verwaltungen ein gemeinsames Regionalmanagement für Klimaschutz und Mobilitätsangebote eingerichtet. Diverse Windparks, ein enormer Zuwachs an Photovoltaik-Energie, zahlreiche Biogasanlagen, Strategien für grünen Wasserstoff und Biomassewärmenetze sind nach Ansicht der AEE ein beredtes Zeugnis einer gelingenden Energiewende und daher hat die Agentur die Region Bayreuth als Energie-Kommune des Monats ausgezeichnet.

Energie-Kommune des Monats: Landkreis Bayreuth hat hohes Potenzial für erneuerbare Energien

Bayreuth ist ein Wirtschafts-, Kultur- und Schulzentrum und die Region Oberfranken umfasst 34 Städte, Märkte und Gemeinden mit rund 180.000 Einwohner:innen. Aufgrund seiner Flächengröße hat der Landkreis Bayreuth ein hohes Potenzial für die Nutzung erneuerbarer Energien. Er deckt seit 2017 seinen Stromverbrauch vollständig erneuerbar. Jährliche Überschüsse zwischen 20 und 50 Prozent werden in das Stromnetz eingespeist.

Die Elektrifizierung der kommunalen Fuhrparks ist in den letzten Jahren maßgeblich vorangeschritten. Bis 2030 strebt der Landkreis eine Quote von 90 Prozent an. Ab 2026 sollen in Bayreuth Wasserstoffbusse den ÖPNV ergänzen. Das grüne Gas will man durch Elektrolyse vor Ort mit lokalem Solarstrom erzeugen. Die Verwaltungen gehen als Vorbild voran. Die kommunalen Liegenschaften stattet der Landkreis konsequent mit Photovoltaik-Anlagen aus. In Bayreuth versorgt zudem ein Biomasse-Nahwärmenetz die größte Wohnanlage der Stadt, mehrere Schulen, Ämter und die Landwirtschaftlichen Lehranstalten.

Windenergie hat Tradition in der Region

Auch Windenergieanlagen (WEA) haben bereits Tradition in der Region. Schon Ende der 1990er Jahre wurden in Speichersdorf zwei WEA als Bürger:innenenergieanlagen errichtet. Heute hat etwa die Stadt Pegnitz mit der Errichtung von vier WEA eine wichtige Vorreiterrolle. Durch Eingliederung in einen Eigenbetrieb wurde eine 100-prozentige Bürger:innenbeteiligung für den größten kommunalen Windpark Bayerns erreicht, der Strom für 7.500 Haushalte liefert. Aktuell sind 49 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 122 Megawatt im Landkreis Bayreuth installiert.

Als Initialzündung gemeinsamen Agierens gilt die Bewerbung Bayreuths als eine der 25 Bioenergie-Modellregionen in 2008. Durch Netzwerkaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und konkrete Projekte wurde das Bewusstsein für die Vorteile Erneuerbarer Energien in der Region Bayreuth gestärkt. „Die erneuerbaren Energien sind in der Region Bayreuth auch deshalb so erfolgreich, weil es hier viele klimaaktive Kommunen sowie ein großes zivilgesellschaftliches Engagement gibt“, sagt AEE-Geschäftsführer Robert Brandt:

Seit 2022 betreiben die Stadtwerke Bayreuth auf dem Unicampus das bundesweit erste innovative Kraft-Wärme-Kopplungs-System. Dieses iKWKS kombiniert Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen und elektrische Wärmeerzeuger für eine maximale Flexibilität bei der Energiebereitstellung. Zwischen der Universität und der Region Bayreuth besteht ein reger Austausch in temporären Projekten in den Feldern Stadtplanung, Energiewende, Mobilität und Innovation.

