Enviam-Gruppe plant Photovoltaik-Projekte mit 700 MW Leistung

Die Enviam-Tochter Envia Therm und die ASG-Gruppe haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Dieses soll Photovoltaik-Solarparks mit mehr als 700 MW Leistung in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen bauen.

Der Chemnitzer Energieversorger Enviam übernimmt Photovoltaik-Projekte mit einem Potenzial von insgesamt mehr als 700 Megawatt in Mitteldeutschland. Dabei soll sie Umsetzung der in Entwicklung befindlichen Vorhaben in Kooperation zwischen der Enviam-Tochter Envia Therm und der ASG-Gruppe mit dem Gemeinschaftsunternehmen Ventura Holding GmbH erfolgen. Ziel der Partnerschaft ist der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region und damit die Stärkung Mitteldeutschlands als grüner Wirtschafts- und Industriestandort. „Das Vorhaben zählt damit zu den größten und wichtigsten Initiativen in der Enviam-Gruppe und treibt die Ansiedlung von Wirtschaft und Industrie voran, die auf grüne Energie setzen“, sagt Patrick Kather, Enviam-Vorstand Erzeugung und Vertrieb.

Die geplanten Enviam-Photovoltaik-Projekte befinden sich überwiegend in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ferner wird die erste Baugenehmigung für einen Solarpark mit rund 72 MW Leistung im südlichen Brandenburg noch 2024 erwartet. „Für das geplante Geschäftswachstum mit regionalen Energielösungen wollen wir die Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraftwerken in den nächsten Jahren kräftig ausbauen. Die Kooperation und das Gemeinschaftsunternehmen mit der ASG-Gruppe ist daher eine optimale Ergänzung unserer Aktivitäten in Mitteldeutschland“, sagt Thomas Kühnert, Geschäftsführer der Envia Therm GmbH.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Die Kooperation zwischen Envia Therm und der ASG-Gruppe sowie die damit verbundene Transaktion hat die beiden Unternehmen am 1. August 2024 notariell beurkundet und vollzogen. In den nächsten Jahren will man die geplanten Photovoltaik-Anlagen nach Baureife schrittweise errichten und den erzeugten Grünstrom in Verbindung mit Batteriespeichern in regionalen Energielösungen nutzen. „Wir freuen uns, mit Envia Therm einen regional bekannten, kompetenten und starken Partner gefunden zu haben, der unsere Fähigkeiten bei der Entwicklung baureifer Projekte wertschätzt“, sagt Radenko Krpelj, Vorstand der ASG Versum AG.

Quelle: Enviam | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH