Thermondo Smart ist ein neues Energiemanagementsystem für Wärmepumpen, mit dem Nutzer:innen PV-Anlagen, Speicher, Batterien, Wallboxen, Elektrofahrzeuge, Smart Plugs oder smarte Haushaltsgeräte anbinden können. Balance von Tado° nutzt Wettervorhersagen, um den Wärmepumpenbetrieb zu optimieren.

Der Wärmepumpen-Installationsbetrieb Thermondo bringt ein eigenes Home Energy Management System (HEMS) auf den Markt. Mit Thermondo Smart erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio aus Wärmepumpen und Photovoltaik um ein Energiemanagementsystem für alle Stromproduzenten, -speicher und -verbraucher im Haushalt und will damit Kund:innen Kosteneinsparungen bieten.

Das HEMS Thermondo Smart hat das Unternehmen in Kooperation mit dem Technologieanbieter Solar Manager aus der Schweiz entwickelt. Das Produkt zeichnet sich besonders durch zwei Merkmale aus. Zum einen setzt es bei der Wärmepumpe an und optimiert den Betrieb des größten Stromverbrauchers im Haus und bietet dementsprechend hohe Sparpotenziale bei den Betriebskosten. Zum anderen ist das HEMS mit Geräten verschiedenster Hersteller kompatibel. PV-Anlagen, Speicher, Batterien, Wallboxen, Elektrofahrzeuge, Smart Plugs oder smarte Haushaltsgeräte können Nutzer:innen können einfach anbinden und miteinander vernetzen, ohne dass es ein vorgegebenes Gerätelimit gibt.

Energiemanagementsystem für Wärmepumpen in zwei Versionen

Zum Start ist das HEMS nach einer einmaligen Aktivierungsgebühr in den Paketen Free und Premium erhältlich. Das Thermondo-Smart-Free-Paket verursacht keine monatlichen Kosten. Echtzeit-Daten zu Kosten- und CO2-Einsparungen der Wärmepumpe sind jederzeit per App abrufbar. Eine integrierte automatische Fehlererkennung ermöglicht zudem schnelle und zielgerichtete Wartungseinsätze. Das Premium-Paket für 7,99 Euro pro Monat richtet sich an Hausbesitzer:innen mit Photovoltaik auf dem Dach und kann mit Wallbox, Smart Plugs und beliebig vielen weiteren Geräten verbunden werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat die Entwicklung des HEMS als Forschungs- und Entwicklungsprojekt gefördert. Bei der Antragstellung und Umsetzung hat der Fördermittelexperte Auxilio Thermondo unterstützt.

Wärmepumpensteuerung berücksichtigt Wettervorhersagen

Auch der Energiemanagement-Anbieter Tado° konzentriert sich auf die Wärmepumpe. Das Unternehmen hat seine Wärmepumpensteuerung Balance weiterentwickelt. Neben dem Strompreis fließt ab sofort auch die Außentemperatur in die Berechnungen für einen optimierten Betrieb von Wärmepumpen ein.

In Verbindung mit dem neuen Wärmepumpen-Optimierer X von Tado° bestimmt Balance auf zwei Arten die beste und kosteneffizienteste Zeit für den Betrieb einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ein Algorithmus ermittelt basierend auf den Preisinformationen der variablen Tarife die Tageszeiten, in denen der Strom am günstigsten ist, und schaltet die Wärmepumpe zu diesen Zeiten automatisch ein. Zusätzlich berücksichtigt er nun auch die lokalen Wettervorhersagen, um die wärmste Tageszeit zu ermitteln. Dann arbeitet die Luft-Wasser-Wärmepumpe am effizientesten und verbraucht am wenigsten Strom. Daher können mit Tado° Balance auch Haushalte mit einem fixen Stromtarif ihren Verbrauch optimieren und damit Einsparungen erzielen.

Quelle: Thermondo, Tado° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH