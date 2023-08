Der dynamische Stromtarif Hourly von Tado° wird stündlich genau abgerechnet. Damit können Kund:innen von negativen Strompreisen an der Börse profitieren, wenn sie ihren Stromverbrauch an die günstigsten Stunden im Jahresverlauf anpassen können.

Tado°, Anbieter von Energiemanagement-Lösungen für private Haushalte, bietet dynamische Stromtarife in Deutschland an. Ab dem 1. September können Kund:innen mit dem Hourly-Stromtarif der hauseigenen Marke Awattar ihren Stromverbrauch stündlich genau abrechnen und dabei direkt von den Energiepreisschwankungen an der Europäischen Strombörse profitieren. Insbesondere im Zusammenspiel mit den Tado°-Energiemanagement-Lösungen für Wärmepumpen, Klimaanlagen oder Elektroautos können Haushalte nach Einschätzung des Unternehmens ihre Energiekosten signifikant senken. Der Stromverbrauch lässt sich in die günstigsten und gleichzeitig grünsten Stunden des Tages verlagern. Bei negativen Strompreisen werden die Kunden sogar für die Nutzung von Energie vergütet.

Hourly-Stromtarif für flexible Nutzer

Der Hourly-Stromtarif richtet sich an Nutzer, die ihren Verbrauch flexibel verlagern können oder relativ viel am Wochenende verbrauchen. Awattar kauft den Strom stündlich genau an der Europäischen Strombörse ein und gibt die Preise plus Netzentgelte und Abgaben an die Kund:innen weiter. Diese erhalten jeden Monat eine Stromrechnung auf Basis des gemessenen Verbrauchs inklusive Netzrechnung.

Die Kund:innen entscheiden, wann sie Strom verbrauchen und zu welchem Preis. In den Sommermonaten ist der Strom in den Mittagsstunden, wenn die Sonne scheint, häufig kostenlos. Im Winter sind die kostenfreien Stunden eher die Stunden mit viel Wind an Wochenenden. In einem typischen Jahr gibt es mehrere hundert Stunden mit negativen Strompreisen, die man ebenfalls an Kunden weitergibt. Wenn man in diesen Zeiten Geld durch Stromverbrauch verdient, schreibt das Unternehmen sie auf der Awattar-Rechnung gut.

Auf Awattar.de oder Awattar.at können Kunden die Strompreise für den aktuellen Tag sowie die vergangenen Tage und Wochen einsehen. Täglich ab 14 Uhr zeigen die Webseiten auch die Preise für den folgenden Tag.

Intelligente Stromzähler sind Voraussetzung

Damit Kunden den Hourly-Stromtarif nutzen können, wird ein intelligenter Stromzähler (Smart Meter) benötigt. Einen solchen Zähler kann man beim lokalen Netzbetreiber oder den regionalen Stadtwerken anfragen. In einigen Regionen ist ein Zählertausch kostenfrei. Alternativ können die Kund:innen auch bei Awattar einen Smart Meter kaufen, den die Partnerfirma Blue Metering installiert.

Der Hourly Tarif kann in Österreich auf Awattar.at direkt bestellt werden. Dabei geschieht der Wechsel vom alten Stromanbieter zu Awattar anschließend automatisch. In Deutschland erfolgt eine Voranmeldung auf Awattar.de vorerst per E-Mail-Adresse. Der Kundenservice kontaktiert Interessenten anschließend innerhalb weniger Wochen, um den Vertrag abzuschließen. Ein automatisierter Bestell- und Wechselprozess ist bereits in Arbeit.

Stündlich dynamische Stromtarife nutzen Verbrauchern und der Energiewende

„Der Ausbau erneuerbarer Energien führt zu immer volatileren Strompreisen über den Tagesverlauf – und zum Vormarsch stündlich dynamischer Stromtarife in Europa”, sagt Christian Deilmann, Mitgründer und CPO von Tado°. “Endkunden wollen von den Preisschwankungen profitieren und stündlich genau abrechnen, anstatt einen durchschnittlichen Strompreis an ihren Energieversorger zu bezahlen. Gemeinsam treiben wir so die Energiewende voran.”

31.8.2023 | Quelle: Tado° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH