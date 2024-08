Italiens Modehaus TOD’s versorgt sich mit Solarstrom

Die auf Schuhmode und andere Accessoires spezialisierte TOD's hat neue Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch in Betrieb genommen. Leistungsoptimierer sollen die Ausbeute erhöhen.

Das italienische Modehaus TOD’s setzt am Produktionsstandort und Hauptsitz in Cassette d’Ete in der Adria-Region Marken auf Photovoltaik und Solarstrom zum Eigenverbrauch. Dazu hat Anbieter Solaredge mit einer PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 740 Kilowatt (kWp) ausgerüstet. Wie Solaredge mitteilte, decken die Solaranlagen auf den Dächern des TOD-Hauptsitzes und der Produktionsstätte etwa 78 % des täglichen Energieverbrauchs.

Diese Installationen bauten auf dem Erfolg der ersten SolarEdge Dachsolaranlage von TOD im Jahr 2017 auf einer Produktionsstätte in Arquata del Tronto auf, die zur wirtschaftlichen Erholung nach einem schweren Erdbeben in der Region beitrug. Vor Kurzem hat das Unternehmen außerdem eine neue Solaranlage am Standort Montecosaro in Betrieb genommen, die weitere 106 kWp Solarstrom erzeugt.

„Solarenergie optimal nutzen“

Simona Cattaneo, Geschäftsführerin der TOD’S-Gruppe, kommentiert: „Indem wir erneuerbare Solarenergie erzeugen und verbrauchen, verringern wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und mildern die geschäftlichen Auswirkungen schwankender Strompreise, während wir unsere Gebäude optimal nutzen, um die von uns benötigte Energie zu erzeugen.“

Im Auftrag von TOD’S, so viel Energie wie möglich aus der verfügbaren Dachfläche des Hauptsitzes zu gewinnen, entschied sich das italienische Installations-Unternehmen SARI 2030-EDILENERGIA, Leistungsoptimierer in der Solaranlage zu installieren. Dabei handelt es sich um kleine Geräte, die hinter den einzelnen Solarmodulen angebracht werden, um die Energieerzeugung zu maximieren. Sollte die Leistung eines einzelnen Moduls durch Abschattung oder Verschmutzung beeinträchtigt sein, beschränken sie den Energieverlust ausschließlich auf dieses Modul. Diese Innovation überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Strang-Systeme, bei denen das Modul mit der geringsten Leistung den gesamten Strang auf sein Leistungsniveau herunterzieht.

Eine weitere wichtige Anforderung von TOD’S war, dass die Sicherheit von Gebäuden und Arbeitern durch die Installation der Solaranlagen nicht beeinträchtigt wird. Dies sei laut Solaredge ein weiterer Innovationsbereich der Leistungsoptimierer. Denn sie böten fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, die Unternehmen bei der Minimierung von Risiken unterstützen. Sollte ein Problem auftreten, lasse sich die Spannung des Solarsystems innerhalb weniger Minuten auf ein berührungssicheres Niveau reduzieren. Das ermögliche sichere Dachreparaturen und den Zugang für die Feuerwehr im seltenen Fall eines Brandes.

Christian Carraro, Europe General Manager, SolarEdge: „Unternehmen brauchen einen starken Business Case, um ESG-Initiativen zu untermauern, und hier zeichnet sich die Technologie von SolarEdge aus. Sie produziert mehr Strom für einen schnelleren ROI und bietet gleichzeitig ein verbessertes Sicherheitsangebot. Aus diesem Grund befindet sich die SolarEdge Technologie auf den Dächern von über 50 % der Fortune-100-Unternehmen.“

Quelle: Solaredge | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH