Peter Fath neuer Geschäftsführer bei Speicherspezialist RCT Power

Peter Fath tritt neu in die Geschäftsführung des Speicherspezialisten RCT Power ein. Das Konstanzer Unternehmen verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne.

Prof. Dr. Peter Fath wird neben Dr. Eric Rüland und Thomas Hauser zusätzlicher Geschäftsführer der RCT Power GmbH. Das teilte der Speichersystemhersteller mit. Fath ist Geschäftsführer der RCT Solutions GmbH, einem Schwesterunternehmen der RCT Power, die den weltweiten Aufbau von neuen Solarfabrikkapazitäten mit ihrem Know How begleitet sowie RCT Hydrogen, die sich mit dem Aufbau grüner Wasserstoff Fabriken beschäftigt. Zudem ist Fath seit 13 Jahren Mitglied im Hauptvorstand des VDMA (Verband des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus) und dort Sprecher des Solarmaschinenbaus.

Zuvor war Fath viele Jahre im Vorstand des schwäbischen Maschinenbauers Centrotherm sowie als Executive Vice President für RENA Solar tätig gewesen.

„Wir wollen mit neuen Produkten aus Deutschland, einem erstklassigen Service und der Erweiterung unserer Vertriebsregionen in Europa das Wachstum der letzten Jahre erfolgreich fortsetzen“, so Peter Fath.

Unternehmen will wachsen

Die Berufung von Peter Fath in die Geschäftsführung sieht RCT Power als Signal zur weiteren Stärkung der Wachstumsstrategie. Zum einen will das Unternehmen die aktuelle Position als Anbieter von integrierten Systemlösungen für Wechselrichter und Speicher auszubauen.

Gleichzeitig möchte das Unternehmen neue Geschäftsfelder und Märkte erschließen. So werden neben dem Aufdach-Segment künftig auch Speicherlösungen für Gewerbe und Industrie ins Portfolio aufgenommen. Die Präsenz in Europa soll gestärkt und die MENA-Region erschlossen werden, um das Wachstum in diesem wichtigen Marktsegment voranzutreiben. Mittelfristiges Ziel ist es, als deutsches Unternehmen einer der größten Speicherhersteller weltweit zu werden.

RCT Power betreibt weltweit eigene Werke und Standorte. Die aktuelle Produktionskapazität liegt bei 60.000 Heimspeichersystemen am Produktionsstandort Augsburg und Suzhou in China und 25 GWh für Batteriespeicher-Systeme. Bis Ende 2025 soll diese Kapazität auf 40 GWh ausgebaut werden.

Das Unternehmen betreibt ein Entwicklungszentrum in Konstanz und zwei in China. Insgesamt hält RCT Power mehr als 150 Patente. Zu den jüngsten Produktinnovationen gehören Gewerbe-Speicherlösungen und einphasige Stromspeicher für den europäischen Markt.

Weltweit beschäftigt das Unternehmen inzwischen mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 80 Prozent in China und 20 Prozent in den USA, Deutschland, Australien und anderen asiatischen Ländern.

Quelle: RCT Power | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH