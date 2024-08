NRW fördert elektrisch angetriebene LKW mit bis zu 300.000 Euro

Während der Bund aus der Förderung aussteigt, hat NRW die Bezuschussung von E-LKW und Brennstoffzellen-LKW beschlossen. Das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf gibt 15 Millionen Euro für die NRW-Logistikbranche.

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) hat eine Förderung für elektrisch angetriebene LKW aufgelegt. Wie das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf mitteilte, unterstützt das Land einmalig mit insgesamt 15 Millionen Euro die Umstellung der Flotten in der NRW-Logistikbranche. Hintergrund ist, dass der Güterverkehr auf der Straße für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor verantwortlich sei. Elektrische Antriebe könnten einen wichtigen Beitrag zur Senkung der Emissionen leisten. Der Bund hatte zuletzt dagegen ein Auslaufen der Förderung verkündet. Hintergrund sind die angespannten öffentlichen Mittel.

Logistikunternehmen, Speditionen und kommunale Unternehmen mit einem Standort in Nordrhein-Westfalen, die auf emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge umstellen wollen, können ab 18. September Anträge stellen. Die zulässige Gesamtmasse muss mehr als zwölf Tonnen betragen. Die Förderung können sowohl batterieelektrische als auch Brennstoffzellen-LKW in Anspruch nehmen, und zwar für Kauf und Leasing. Dabei ließen sich die Fahrzeuge mit bis zu 60 Prozent der zuwendungsfähigen Mehrkosten bezuschussen. Der Förderhöchstbetrag belaufe sich ferner auf maximal 300.000 Euro je Fahrzeug und maximal 500.000 Euro je Unternehmen bzw. Unternehmensverbund.

„Für schwere emissionsfreie LKW sind die Anschaffungskosten derzeit zwei bis drei Mal so hoch wie bei Dieselfahrzeugen. Ohne Förderung können viele Unternehmen ihre Flotten nicht umstellen“, sagte Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur.

Das Land will die Anträge im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel in einem wettbewerblichen Verfahren bewilligen. Die Reihenfolge orientiere sich an der niedrigsten beantragten Fördersumme je Fahrzeug. Förderanträge im Rahmen des Förderaufrufs ließen sich zwischen dem 18. September und 16. Oktober 2024 bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen.

Der Förderaufruf ist Teil eines umfassenden Pakets an Unterstützungsmaßnahmen des Landes für die Logistikbranche zur Umstellung ihrer Flotten auf emissionsfreie Antriebe.

Quelle: Wirtschaftsministerium NRW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH