194 Solar-Carports für Spülmaschinen-Hersteller

Foto: Sopago Solar-Carports bei Winterhalter

Der Hersteller von Profi-Spülmaschinen Winterhalter hat an seinem Standort in Meckenbeuren in Baden-Württemberg fast 200 Parkplätze mit Solar-Carports von Sopago ausgestattet.

„Wir haben schon einige große PV-Anlagen gebaut, das Projekt mit Winterhalter ist jedoch auch für uns eine neue Größenordnung,“ sagt Ingomar Jünger, Geschäftsführer von Sopago. Die Leistung der Solar-Carports beziffert das Unternehmen mit 500 kW. Die Satteldach-Konstruktionen überdachen insgesamt 194 Parkplätze auf rund 4.000 m2 Stellfläche. Der Bau hatte im Februar 2024 nach einjähriger Planungsphase begonnen. Der Bau ist mittlerweile abgeschlossen, der Netzanschluss soll im September erfolgen. Schnelle Bauzeit für die Solar-Carports dank Schraubfundamenten Neben den technischen Auswahlkriterien für eine möglichst effiziente Energieerzeugung spielten für Winterhalter auch Faktoren wie die schnelle Umsetzung und eine ansprechende Optik der Solar-Carport-Anlage eine wichtige Rolle: „Unter allen Anbietern hat das System von Sopago unsere Ansprüche am besten erfüllt. Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden Laut Winterhalter sprachen unter anderem die schnelle Bauzeit und die Optik für die Sopago-Systeme. „Wir konnten die Aufständerung innerhalb kürzester Zeit durchführen, die Parkplatznutzung war währenddessen nur minimal eingeschränkt“, berichtet Bernhard Graeff. Sopago erklärt das damit, im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern Schraubfundamente statt Betonfundamente zu nutzen. „Das geht nicht nur wesentlich schneller, es ist auch deutlich günstiger und eignet sich perfekt für die Überdachung bereits bestehender Parkflächen“, so Jünger von Sopago. Parkplatz-PV erhält gerade von mehreren Seiten politische Unterstützung. In Baden-Württemberg gibt es eine Förderung für die Anlagen, auch bei der EEG-Förderung gelten für sie besondere Konditionen. Bei großen neuen Parkplätzen gilt zudem in mehreren Bundesländern eine Pflicht, diese für die Erzeugung von Solarstrom zu nutzen. Solarstrom-Erzeugung für die Produktion schrittweise ausgebaut Winterhalter hat an seinem Standort in Meckenbeuren bereits mehrere Erneuerbare-Energien-Projekte umgesetzt. Das Entwicklungscenter und die Montagehalle aus dem Jahr 2013 stattete das Unternehmen beim Bau direkt mit Photovoltaik-Anlagen (130 kW), einer Sole-Wasser-Wärmepumpenanlage und einem „Geothermie-Blockheizkraftwerk“ aus. Sechs Jahre später kam ein neues Logistik-Center mit 290 kW PV-Anlagen dazu. Von den so produzierten 550 MWh Solarstrom jährlich nutzt Winterhalter 90 Prozent selbst. Neben der Produktion fließt es in das Laden von E-Autos an 30 Ladepunkten. „Da alle in Frage kommenden Dachflächen mittlerweile mit PV-Anlagen belegt sind, war der Parkplatz die logische Wahl für die Installation weiterer Solarmodule“, erklärt Bernhard Graeff, der als Mitglied der Geschäftsleitung die Bauprojekte von Winterhalter verantwortet. Mit der neuen Parkplatz-Überdachung wird Winterhalter 1.050 kW Solarleistung installiert haben. Das soll reichen, um rund 40 Prozent des Energiebedarfs am Standort Meckenbeuren zu decken. Quelle: Sopago | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

