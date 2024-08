Windpark-Repowering in Sachsen versechsfacht Stromernte

Foto: Energiequelle Windpark Mittelherwigsdorf in Sachsen

Energiequelle und Alterric haben in einem Repowering-Projekt in Sachsen drei neue E-138 Enercon-Anlagen aufgestellt. Ihr Stromertrag ist sechsmal so hoch wie bei den Vorgängermodellen.

Von den insgesamt acht alten Anlagen in dem Windpark Mittelherwigsdorf wurden drei im Zuge des Repowering ersetzt, die übrigen fünf stehen noch am Standort. Die ersetzten Anlagentypen waren E-40, E-66 und E-70. Die Nabenhöhe der neuen Windenergie-Anlagen beträgt 160 m und die Leistung 4,2 MW je Anlage. Durch das Repowering versechsfache sich die Stromproduktion an den drei Standorten. Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden Energiequelle war in dem Kooperationsprojekt für die Entwicklung und die Genehmigung sowie für die Koordination und die Überwachung des Bauablaufes verantwortlich. Zwei Anlagen wurden für die Alterric errichtet, eine Anlage für Energiequelle. Für diese Anlage wird das Unternehmen zukünftig auch die Betriebsführung übernehmen. Simon Frauendorf, Bauleiter bei Energiequelle, berichtet von einigen unerwarteten Herausforderungen: „Auf der Bundesstraße, über die die Anlieferung der Großkomponenten erfolgen sollte, befand sich eine ungeplante Baustelle. Deshalb musste die Route geändert und Kurven zum Teil ausgebaut werden. Wind und Gewitter verzögerten zudem die Montage der Rotorblätter, die deshalb schließlich nachts erfolgte.“ Seit zwei Woche sind die neuen Anlagen nun in Betrieb und speisen Strom ins Netz ein. Bis heute hat Energiequelle mehr als 850 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.700 MW errichtet. Die Vorgaben für Repowering wurden 2023 vereinfacht, wie der Solarserver berichtete. Quelle: Energiequelle | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

