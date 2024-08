Dirkshof übergibt Windenergie-Projekt in Estland an Kunden

Vor 35 Jahren stieg der Dirkshof aus Reußenköge in Nordfriesland in die Windenergie-Branche ein. Nun meldet er die Übergabe eines schlüsselfertigen Windparks in Estland an den Betreiber Aidu Windpark (AWP).

Seit mehreren Jahren werde das Windenergie-Geschäft des Dirkshof zunehmend international, heißt es in der Pressemitteilung. Die Dirkshof Estonia OÜ brauchte laut Angaben des Unternehmens ein Jahr, um den Windpark Aidu in Estland schlüsselfertig zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Der Windpark umfasst 15 Vestas V150 Windenergie-Anlagen mit je 4,5MW Nennleistung und ein Umspannwerk. Der Bau sei zusammen mit lokalen und internationalen Partnern unter der Leitung der Dirkshof Estonia OÜ erfolgt. Finanziert wurde das Projekt je zur Hälfte von der NordLB und der Swedbank. Der Windpark ist laut Dirkshof bereits seit März 2024 vollständig in Betrieb. Nun werde er offiziell an die Betreiberfirma AWP übergeben. Jede der 15 Windenergie-Anlagen soll einen Jahresertrag von 12 GWh bringen.

Auch Nordex sieht in Estland einen wichtigen Markt für Windenergie. Für Solarstrom gibt es in Estland laut einer Auswertung von Enpal keine Förderung.

Der Dirkshof verfolgt laut seiner Webseite auch ein Windenergie-Projekt in der Türkei und vier in Frankreich. Die meisten Windparks befinden sich allerdings in Norddeutschland. Die erste Windenergieunterlage baute das Unternehmen direkt in Reußenköge. Über die Jahre entstanden dort sechs Bürgerwindparks, die 2015 zu einem gemeinsamen Projekt fusionierten. Mittlerweile wurden die Anlagen in mehreren Schritten repowert. Der Dirkshof betreibt, wie der Namen nahelegt, auch Landwirtschaft, und baut auf 150 Hektar unter anderem Getreide nach Demeter-Standard an. Das Geschäft mit der Windenergie steht mittlerweile allerdings im Vordergrund.

