Nordex erhält Aufträge über 102 MW Windenergie-Turbinen aus der Türkei

Die Nordex Group hat von Akfen Renewable Energy fünf Aufträge über insgesamt 102 MW in der Türkei erhalten.

Ab Herbst 2025 soll Nordex 19 Turbinen der Delta4000 Serie für die Erweiterung von fünf bestehenden Windparks in der Türkei liefern und aufbauen. Die Aufträge umfassen jeweils den Premium-Service der Turbinen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Akfen hat nach Ablauf die Option, den Service um weitere fünf Jahre zu verlängern. Alle Rotorblätter sollen in der Türkei produziert werden.

Laut Nordex ist die 2007 gegründete Afken eines der führenden Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien in der Türkei. Die Akfen Holding hält alle Anteile an der Afken Renewable Energy. Akfen Renewable Energy verfügt nach eigenen Angaben über ein Portfolio von rund 700 MW an Wasser-, Wind- und Solarstromerzeugung. Die Anlagen stehen in 18 Provinzen der Türkei.

Bei der Erweiterung der Windparks Hasanoba und Kocalar im Nordwesten der Türkei kommen jeweils fünf Anlagen des Typs N149/5.X zum Einsatz. Für die Windparks Denizli in der Westtürkei, Sarıtepe im Süden sowie in Üçpınar im Nordwesten des Landes hat Akfen insgesamt neun Turbinen des Typs N133/4800 bestellt. Die Nordex Group will die Anlagen der Delta4000-Serie auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen zwischen 83 und 125 Metern errichten.

Auch Mitbewerber Enercon vor wenigen Wochen einen Verkauf in die Türkei. Es ging dabei um den ersten Vertragsabschluss den neuen 6 MW starken Turbinentyp. Die Serienproduktion soll in Bälde starten, wie der Solarserver berichtete.

Quelle: Nordex | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH