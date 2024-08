EUPD erwartet Rückgang bei Nachfrage für Heimspeicher

In Deutschland schwächt sich die Nachfrage für Heimspeicher ab. Die Analysten von EUPD rechnen mit einem Minus von 5 Prozent.

Das Analysehaus EuPD rechnet für 2024 mit einem Rückgang der Nachfrage für Batteriesysteme im Haushaltssegment in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, erwartet es ein Minus bei Speichern unter 20 Kilowattstunden (kWh) von fünf Prozent gegenüber 2023. Im ersten Halbjahr 2024 waren mit 270.000 Systemen ähnlich viel installiert worden wie im Vorjahr. Dabei war besonders auffällig die Zunahme von Batterien im Zusammenhang mit der Installation von Steckersolargeräten.

Für Gesamteuropa sieht EuPD Research ebenfalls ein Nachlassen der 2023er- Wachstumsdynamik. Denn neben Deutschland verlangsame sich die Nachfrage auch in dem anderen großen EU-Speichermarkt Italien. Gründe seien nachlassende Unsicherheiten über die Zukunft der Energieversorgung, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hatte.

Umgekehrt erwarten die Analysten, dass aufstrebende Märkte wie Polen und Ungarn ein beachtliches Wachstum zeigen werden, insbesondere im vierten Quartal. Diese Märkte würden durch den Boom von PV-Anlagen in Privathaushalten und den Bedarf an größerer Netzflexibilität angetrieben. Sie könnten ferner bis zum Jahresende die Hauptrolle im europäischen Heimspeichersektor spielen.

Insgesamt werde der Heimspeichermarkt in Europa zulegen können. Denn steigende Strompreise, günstige Förderprogramme und ein wachsendes Umweltbewusstsein beeinflussten die Installationsraten von PV- und Speichersystemen positiv. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 gingen in Europa etwa 10 Gigawatt (GW) an kleinen PV-Systemen (bis 20 kW) an das Netz. Das deute darauf hin, dass der europäische Markt bis zum Jahresende insgesamt 22 GW erreichen könnte.

Neben dem PV-Markt sei auch der Markt für Heimspeicher robust. EUPD Research schätzt das Volumen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf etwa 5 Gigawattstunden (GWh) an kleinen Systemen. In der zweiten Hälfte liegt die Erwartung bei weiteren 6 GWh. Zulegen sollen auch die Installationen größerer Speichersysteme in Europa.

Quelle: EUPD | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH