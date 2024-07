EUPD: BYD mit Batterybox Marktführer für PV-Speicher in Europa

Laut einer Untersuchung von EUPD Research erreichte BYD im ersten Halbjahr 2024 einen Marktanteil von 30 Prozent bei Heimspeichern in Europa. Damit ist das chinesische Unternehmen Marktführer.

Die PV-Speicher der Serie Batterybox von BYD Co. Ltd. sind die am weitesten verbreiteten Energiespeichersysteme für Privathaushalte in ganz Europa. Marktdaten von EUPD Research belegen einen Marktanteil von 30 Prozent für die BYD Batterybox-Systeme im ersten Halbjahr 2024. Darüber hinaus zeigte der „PV InstallerMonitor 2023/2024 | EES InstallerMonitor 2023/2024“, dass das System auch bei Installateuren in ganz Europa eines der beliebtesten Systeme war. Anfang dieses Jahres hatte BYD bekanntgegeben, dass man mehr als eine Million BYD Batteryox-Systeme verkauft hatte.

Der Electrical Storage Report von EUPD zeigt ein signifikantes Marktwachstum bei Speichersystemen für Privathaushalte im Jahr 2023 in ganz Europa. Deutschland war mit über 530.000 installierten Systemen für Privathaushalte Marktführer, gefolgt von Italien mit 268.282 und Großbritannien mit 103.912. Bis Ende 2023 verfügten Deutschland und Italien über eine installierte Gesamtkapazität von mehr als 7,7 GWh.

Der Markt für Heimspeicher in Europa wird von einer kleinen Gruppe führender Marken dominiert. Mehr als 50 Prozent der installierten Systeme wurden von den drei führenden Marken bereitgestellt. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete der Marktanteil dieser Top-Player sogar einen leichten Anstieg auf nun 54 Prozent.

BYD baut Marktanteil für PV-Speicher in Deutschland aus

In Deutschland als bisher größtem Markt Europas erreichte BYD für 2023 einen Marktanteil von 31 Prozent, während die auf Platz zwei und drei positionierten Marken jeweils 9 Prozent hielten. Ähnlich wie bei der europäischen Prognose erwarten Analysten für 2024 einen leichten Anstieg der führenden Marken. Im Jahr 2022 hatte BYD einen Anteil von 24 Prozent, gefolgt von Sonnen mit 22 Prozent und Senec mit 16 Prozent.

Für die Marktstudie „PV InstallerMonitor 2023/2024 | EES InstallerMonitor 2023/2024“ befragte EUPD rund 1.700 Installateure in 12 europäischen Ländern und Großbritannien. Die Umfrage untersuchte Faktoren wie „Markenbekanntheit“, „Verbreitung (Breite und Tiefe)“ sowie die „Empfehlung“ der Lösung durch die Installateure. BYD belegte in allen drei Faktoren zum dritten Mal in Folge führende Positionen in den Regionen. „BYD hat im Laufe der Jahre seine Marktposition ausgebaut und gehört zu den mit Abstand stärksten Speicheranbietern in Europa“, sagt Markus A.W. Hoehner, Gründer und CEO der EUPD Research Sustainable Management GmbH.

Quelle: BYD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH