EUPD Research: Rekordwachstum bei PV-Speichern

Grafik: EUPD Research

Das Marktforschungsinstitut EUPD Research hat eine Analyse des PV-Speicher-Marktes für das Jahr 2022 vorgelegt. Für das erste Halbjahr 2023 erwarten die Marktforscher:innen die Installation von mehr als doppelt so vielen PV-Speicher in Deutschland als in gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im ersten Quartal 2023 ist die installierte Photovoltaik-Leistung im Kleinanlagensegment bis zu einer Größe von 20 kW im Vergleich zum Vorjahresquartal von 538 auf 1.330 MW gestiegen. Die steuerliche Begünstigung durch den Wegfall der Mehrwert- und Einkommenssteuer auf PV-Anlagen und Stromspeicher seit Januar 2023 hat sich positiv auf die privaten Installationen ausgewirkt. Das starke Wachstum im PV-Kleinanlagensegment hat laut EUPD Research auch einen starken Effekt auf den PV-Speicher-Markt in 2023. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 erwarten die Marktforscher:innen neben 293.000 PV-Anlagen im Kleinanlagensegment auch 239.000 neue Batteriespeicher. Das ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aufgrund der weiterhin hohen Energiepreise und einer positiven Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen ist laut EUPD Research von einer weiteren Zunahme im zweiten Halbjahr auszugehen. PV-Speicher-Markt 2022: BYD bleibt Marktführer Mit rund 220.000 Heimspeicherinstallationen im Gesamtjahr 2022 ist Deutschland nach wie vor mit deutlichem Abstand der größte Markt für PV-Speicher in Europa. Hier konnte sich in den letzten Jahren als führende Anbieter die Gruppe aus BYD, Sonnen, Senec und E3/DC etablieren. Insgesamt stammen drei Viertel der in Deutschland in 2022 installierten PV-Speicher von diesen vier Anbietern. Dabei liegen BYD und Sonnen bezogen auf installierte Anzahl und Kapazität der Heimspeicher an der Spitze. Gemessen an der Anzahl der installierten Systeme befindet sich Senec auf dem dritten Platz, gefolgt von E3/DC, einer Marke von Hager Energy, auf dem vierten Platz. Bezogen auf die verbaute Speicherkapazität nimmt E3/DC den dritten Platz und Senec den vierten Platz ein. Das leigt daran, dass die Speicher von E3/DC eine deutlich höhere durchschnittliche Speicherkapazität aufweisen. Im Vergleich zum Jahr 2021 hat es kaum Veränderungen gegeben. Die Berechnung der Marktanteile für den PV-Speicher-Markt 2022 in Deutschland umfasst eine umfangreiche Anbieterbefragung, Installateurs- und Endkundenbefragungen sowie ergänzende Recherchen durch EUPD Research. Grundlegend besteht hierbei die Annahme, dass bei Anbietern mit vornehmlich dreistufigem Vertrieb sich 15 Prozent der Speicher im Jahr 2022 im Verkaufsprozess oder im Lager befinden und man sie somit noch nicht installiert hat. 31.5.2023 | Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

