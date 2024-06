BYD präsentiert neue Generation des Gewerbespeichers Battery Max Lite

Der chinesische Speicherhersteller BYD zeigt auf der The Smarter E Europe 2024 eine Neuauflage seines Gewerbespeichers Battery Max Lite. Für den PV-Speicher Battery Box hat das Unternehmen eine neue Kontrolleinheit entwickelt.

BYD Co. Ltd., einer der weltweit größten Hersteller von wiederaufladbaren Batterien, zeigt vom 19.-21. Juni auf der Messe The Smarter E Europe neue Features seines Battery-Box-Heimspeichers und eine neue Generation des Gewerbespeichers Battery Max Lite und der BYD MC Cube T für Großprojekte.

Seit der Einführung des ersten BYD Battery-Box-Systems auf der EES im Jahr 2015 hat sich die Batteriespeicherlösungsserie als eines der erfolgreichsten Energiespeichersysteme weltweit etabliert und ist auch in Deutschland Marktführer. Im Jahr 2024 erreichte BYD die Marke von mehr als einer Million installierter Systeme. Laut Unternehmen kam es dabei zu keinem einzigen Sicherheitsproblem.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Auf der The Smarter E Europe 2024 stellt BYD eine neue BCU (Battery Control Unit), für die Battery Box HVM und HVS Serie vor. Durch ein neu eingeführtes Stecksystem ist es bei der Systeminstallation nicht mehr nötig, die Abdeckung des Systems zum Anschließen von Kabeln abzunehmen. Dies soll die Installation nicht nur noch schneller und einfacher machen, sondern auch Fehlerquellen bei der Installation ausschließen.

Neue Battery-Max-Lite-Generation

Zudem stellt BYD die neue Generation des Speichersystems Battery Max Lite auf der EES Europe 2024 vor. Es ist für Anwendungen in Gewerbe und Industrie gedacht und soll einen schnellen ROI erzielen. Dazu können Gewerbekundnen den Energiespeicher beispielsweise nutzen, um die Kosten der steigenden Energierechnungen durch Eigenverbrauch, Spitzenlastkappung oder zeitabhängige Arbitrage zu senken. Die Battery Max Lite bietet dank des modularen Aufbaus in jedem Speicherschrank die Flexibilität, von 30 kWh auf 90 kWh zu skalieren. Durch die Parallelschaltung von 64 Speichertürmen kann man die Leistung auf bis zu 5,76 MWh erweitern.

Die neue Systemgeneration ist weiterhin mit kobaltfreien LFP-Batteriezellen ausgestattet hat mit 0,9 Meter mal 1,3 Meter eine kompaktere Grundfläche als das Vorgängermodell. Es bietet eine offene Schnittstelle, eine intelligente Batteriemanagementeinheit (BMU) und soll eine einfache Installation ermöglichen. Das System verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen. Die Battery Max Lite ist laut Hersteller mit Wechselrichtern von Marken wie SMA, Kaco, Deye, Goodwe und Solids kompatibel. Ab Juli 2024 kann man die neue Battery Max Lite vorbestellen. Die Auslieferung beginnt im Spätsommer, die Systemverfügbarkeit in Europa erwartet der Hersteller für Oktober 2024.

BYD auf der The Smarter E Europe

BYD ist auf dem Messeverbund The Smarter E Europe, zu der auch die Intersolar gehört, am Stand B1.130 und B1.131 zu finden. Ferner lädt das BYD-Battery-Box-Team am 19. Juni ab 15 Uhr Installateure des Partnernetzwerks am Stand von BYD zu einem Event ein. Dabei haben die Partner die Möglichkeit, Tickets für das Finalspiel der UEFA Euro 2024, ein komplettes BYD Battery Box HVM System, eine BCU oder ein HVM Battery Module zu gewinnen.

Quelle: BYD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH