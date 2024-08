Finanzierung von Windkraft und Photovoltaik: Luxcara übernimmt Convexity

Das Finanzinstitut Convexity wird Teil der Luxcara Gruppe. Luxcara akquiriert, strukturiert, finanziert und betreibt Energieinfrastruktur-Projekte als langfristiger Investor.

Der Vermögensverwalter Luxcara übernimmt die in Berlin ansässige Convexity GmbH & Co. KG. Das Portfolio von Luxcara umfasst neben Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen auch Infrastruktur, wie Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Anlagen für die Herstellung von grünem Wasserstoff in Europa. Convexity ist ein nach dem Wertpapierinstitutsgesetz reguliertes Finanzinstitut, das zur Anlagevermittlung, Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung zugelassen ist.

Gründer und Seniorpartner Friedrich von Nathusius wird nach der Integration von Convexity in die Luxcara Gruppe für eine mehrjährige Übergangszeit dem Unternehmen mit seiner umfangreichen Erfahrung bei Unternehmen wie Morgan Stanley, Citigroup Asset Management und der European Asian Bank weiterhin vorstehen. Hierbei kann er ergänzend auf die Kompetenzen und Ressourcen der Luxcara Gruppe zurückgreifen. Dabei erfolgt der Übergang mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und schließt eine mehrmonatige Kennenlern- und Prüfungsphase ab.

Mit dieser Art der Nachfolgeregelung sichert Convexity Gründer von Nathusius nach 20 Jahren die fortlaufende Betreuung seiner Kunden. Dabei wollen die Partner die Produktpalette des Unternehmens weiterentwickeln, um bestehenden und neuen Kund:innen insbesondere im Bereich nachhaltiger Investitionen zugunsten der Energiewende attraktive Möglichkeiten der Kapitalanlage bieten zu können. „Mit Convexity haben wir einen idealen Partner für Luxcaras weiteres strategisches Wachstum gefunden. Durch den Zusammenschluss stärken wir die Gruppe und können den Bedürfnissen institutioneller Investoren, die in nachhaltige Energie-Infrastruktur in Europa investieren, noch besser gerecht werden”, sagt Nils Driemeyer, Finance Director bei Luxcara.

Friedrich von Nathusius, Gründer und Geschäftsführer von Convexity ergänzt: „Luxcara ist der ideale Partner, wenn es darum geht, die erfolgreiche Entwicklung der Convexity auch in Zukunft weiterzuführen.“

Quelle: Luxcara | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH