BDEW begrüßt Festlegung der BNetzA zu gerechteren Netzkosten

Foto: lupolucis / stock.adobe.com Dort, wo am meisten Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden, sind bisher auch die Kosten für das Stromnetz am höchsten. Die Bundesnetzagentur will das ändern.

Noch zahlen Verbraucher dort die höchsten Netznutzungskosten, wo auch der Einsatz der erneuerbaren Energien am stärksten erfolgt. Die BNetzA will diese Kosten künftig gerechter verteilen, was auf Zustimmung beim Branchenverband BDEW stößt.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat eine Festlegung zur Verteilung der Mehrkosten veröffentlicht, die in Stromverteilernetzen mit besonders viel erneuerbarer Stromerzeugung entstehen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßt diese gerechte Kostenverteilung im Prinzip. „Es ist richtig, dass die Bundesnetzagentur die bestehende Netzentgeltsystematik überarbeitet hat“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Gerade in Regionen, die viel erneuerbarer Strom erzeugen, müssten die Menschen häufig höhere Netzentgelte zahlen als in anderen Regionen, obwohl dort die Hauptlast der Energiewende gestemmt wird. „Das ist nicht gerecht und kann auch die Akzeptanz der Energiewende schmälern“. Die von der Bundesnetzagentur nun festgelegte Umwälzung der Mehrkosten ermöglich eine Entlastung für Netzbetreiber sowie Kundinnen und Kunden in Regionen mit einem besonders hohen Erneuerbaren-Ausbau. Besonders positiv sei, dass eine zeitnahe und praxissichere Umsetzung im Fokus steht, etwa in Bezug auf die pauschalen Ansätze und Abwicklungsfragen. „Wichtig ist, dass die neue Regelung keine Anreize zur Zersplitterung von Netzen gibt. Dies werden wir nach Einführung der Regelungen genau beobachten“, so Andreae. Grundsätzlich könne die Festlegung aber nur der erste Schritt einer umfassenderen Netzentgeltreform sein, um das System für die weiteren Anforderungen der Energiewende fit zu machen und eine sachgerechte Verteilung von energiewende- und transformationsbedingten Netzkosten sicherzustellen. Die BNetzA sollte hierzu in den kommenden Monaten wie angekündigt Vorschläge vorlegen. Quelle: BDEW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH