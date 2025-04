Terralayr: Neuer Batteriegroßspeicher in Döbeln

Der Speicherbetreiber Terralayr erweitert sein Portfolio um einen Batteriegroßspeicher mit 15 MW Leistung in Döbeln. Das Unternehmen bildet einen virtuellen Speicher, über den Stromerzeuger, Netzbetreiber und Unternehmen flexibel Energie abrufen können, ohne selbst einen Speicher zu besitzen.

Im sächsischen Döbeln haben die Vorbereitungen für den Bau eines neuen Batteriegroßspeicher begonnen. Mit rund 15 MW ist die Leistung des geplanten Batteriegroßspeichers vergleichbar mit dem täglichen Stromverbrauch von gut 3500 Haushalten. Die Inbetriebnahme der Anlage plant der Betreiber Terralayr für Ende November 2025. Der neue Batteriegroßspeicher soll dem lokalen Stromnetz dienen. Das heißt, bei Frequenzschwankungen im Stromnetz hilft er mit seiner Reservekapazität, das Netz zu stabilisieren. Stromausfälle im lokalen Mittelspannungsnetz von Mitnetz Strom, dem größten regionalen Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland, will man so vermeiden.

Mit dem nun im Bau befindlichen Batteriegroßspeicher kommt aber nicht nur die Energiewende in Deutschland voran – auch die Große Kreisstadt Döbeln profitiert davon, denn seit der Neuregelung der Gewerbesteuerzerlegung verbleiben 90 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen in der Stadt, in der der Speicher steht.

Das Projekt in Döbeln ist Teil einer Reihe von Batteriegroßspeichern von Terralayr, die das Unternehmen nach dem Netzanschluss in seine digitale Energieflexibilitätsplattform integriert. Über diese Plattform können Stromerzeuger, Netzbetreiber und Unternehmen flexibel Energie abrufen, ohne selbst einen eigenen Speicher zu besitzen. Sie greifen dabei auf einen virtuellen Speicher zu, der auf einem Netzwerk physischer Batterien wie dem in Döbeln basiert. Für Planung, Beschaffung und Bau des Batteriegroßspeichers in Döbeln hat Terralayr wie schon beim Bau bisheriger Batteriegroßspeicher im bayerischen Tittling und Untersteinach das Unternehmen Be.storaged beauftragt.

Die von Trina Storage gelieferten Batterien haben eine Leistung von rund 15 MW und eine Speicherkapazität von rund 30 MWh. Für die Planung des Projektes kooperiert Terralayr mit SDP Energie aus Schäftlarn bei München, einem auf Batteriegroßspeicherprojekte spezialisierten Entwickler und Partner von Terralayr.

Quelle: Terralayr | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH