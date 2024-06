Trina Storage liefert Großspeicher für Projekt in Tangermünde

Trina Storage kooperiert mit Obton beim Bau eines Großspeichers in Tangermünde mit mehr als 35 MWh Speicherkapazität. Der Speicher soll Arbitragedienste und Netzstützung einschließlich Primär- und Sekundärregelenergie bereitstellen

Trina Storage, Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat den ersten Vertrag in Deutschland unterzeichnet. Das Projekt mit dem dänischen Photovoltaik-Unternehmen Obton umfasst die Installation von über 35 MWh Speicherkapazität in Tangermünde in Sachsen-Anhalt. Trina Storage wird für das Projekt von Obton am Standort Tangermünde seine integrierten Elementa Energiespeichersysteme bereitstellen, die auch Energieumwandlungssysteme (PCS) von Power Electronics, die dazugehörige Software sowie Steuerungslösungen umfassen. Das Projekt hat das Unternehmen Kyon Energy initiiert, das die gemeinsame Generalunternehmerschaft bis zur schlüsselfertigen Inbetriebnahme des Batteriespeichers innehat. Diese ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Sobald das Projekt in Betrieb ist, soll es Arbitragedienste und Netzstützung bereitstellen, einschließlich Primär- und Sekundärregelenergie. Das Tangermünder Projekt ist Teil einer umfassenden Rahmenvereinbarung zwischen Kyon Energy und Obton.

Trina Storage Elementa ist eine modulare Energiespeicherlösung für Speicherprojekte im Großanlagenbereich. Sie umfasst laut Anbieter moderne Sicherheitsfunktionen wie flüssigkeitsgekühlte LFP-Batterien, Systeme zur Brandbekämpfung und -unterdrückung sowie konfigurierbare, mehrstufige Batteriemanagementsysteme.

„Wir freuen uns, mit Trina Storage und der gesamten Trina Solar Gruppe als Tier-1-Anbieter von Energiespeicher- und Solarlösungen zusammenzuarbeiten“, sagt Torsten Lauritsen, Head of Energy Storage & Power Portfolio Management bei Obton Energy. „Trina Solar gehört bereits seit mehr als 25 Jahren zu den führenden Unternehmen im Markt und ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Lösungen, seine langfristige Zuverlässigkeit und Bankfähigkeit.“

Gabriele Buccini, Head of Utility Storage bei Trina Storage, ergänzt: „Energiespeicher werden im Zuge der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energien immer wichtiger, daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Obton bei der Realisierung dieses Projekts. Dieses Kooperationsabkommen in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für Trina Storage und für die gesamte Trina Solar Gruppe.“

Zur Intersolar 2024 hatte Trina Solar kürzlich auch neue PV-Speicher für Eigenheime vorgestellt.

