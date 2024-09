Energiebörse startet Handel von grünen Herkunftszertifikaten

An der Leipziger EEX sind seit Montag Herkunftszertifikate (GOs) auf Solarstrom handelbar. Außerdem gibt es GOs auf Wind-, Wasserkraftstrom sowie allgemein grünen Strom.

Die Europäische Energiebörse EEX in Leipzig hat den internationalen Handel mit grünen Herkunftszertifikaten aufgenommen. Es geht dabei um Terminkontrakte auf Garanties of Origin (GO-Futures). Hier hat die European Energy Exchange (EEX) laut einer Pressemitteilung in Zusammenarbeit mit IncubEx vier neue Terminkontrakte eingeführt. Es sind drei technologiespezifische Produkte für europäische Herkunftsnachweise aus Wind-, Wasser- und Solarstrom. Dazu kommt ein allgemeiner Kontrakt für Strom aus erneuerbaren Energien. Der Handel startete am 2. September 2024.

Das erste Geschäft registrierte die EEX zwischen Uniper und Engie, mit einem Volumen von 50.000 GOs, vermittelt durch den Broker ICAP. Weiteres Unternehmen, die am ersten Tag handelten, war die Compagnie Nationale du Rhône, mit einem Volumen von 1.000 GOs. Bislang liege das Handelsvolumen bei 112.000 GOs.

Peter Reitz, CEO der EEX, kommentiert: „Unsere neuen GO-Futures wurden entwickelt, um die Absicherung gegen Preisrisiken zu ermöglichen, die Transparenz zu erhöhen und das Kontrahentenausfallrisiko durch standardisierte, geclearte Kontrakte zu minimieren. Wir freuen uns über das große Interesse und die ersten Handelsgeschäfte im börslichen Orderbuch und über Trade Registrierung.“

Zugang zu Kreditlinien

Morten Erik Pettersen, Director Power Trading and Optimization bei Uniper, sagt: „Wir freuen uns, dass die EEX dem Markt für Herkunftsnachweise ein wichtiges Handelsinstrument zur Verfügung stellt. Die Zugänglichkeit eines Clearing-Mechanismus beseitigt das größte Hindernis des derzeitigen Marktes, die Verfügbarkeit von bilateralen Kreditlinien. Wir glauben, dass die EEX mit ihrem neuen Angebot zur weiteren Entwicklung und Stärkung des Marktes für Herkunftsnachweise beitragen wird.“



„Die GO-Futures bieten den Marktteilnehmern, einschließlich der Erzeuger und Verbraucher von erneuerbaren Energien, wertvolle Instrumente für das Risikomanagement und sind ein wichtiger Schritt für mehr Preistransparenz und die Entwicklung der Liquidität im Markt.“ So äußerte sich Michael MacGregor, CEO von IncubEx.



Die GO-Futures bieten den Marktteilnehmern Standardisierung und Preistransparenz und minimieren das Kontrahentenrisiko. Zudem böten sie eine gesicherte physische Lieferung. Der Handel der GO-Futures finde auf einer Plattform mit Handel und Clearing von Futures und Optionen auf Strom, Erdgas und europäische Emissionsberechtigungen (EUA) statt.

Quelle: EEX | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH