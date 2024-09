Oxford PV liefert erste kommerzielle Perowskit-Tandem-Module

Oxford PV hat die ersten kommerziellen Perowskit-Solarmodule an einen Kunden in die USA geliefert. Sie versprechen einen um 20 Prozent höheren Energieertrag als herkömmliche Silizium-Module.

Oxford PV liefert erstmals Perowskit-Tandem-Module an einen Kunden in den USA. Laut Mitteilung des in Brandenburg fertigenden Unternehmens ist das der kommerzielle Start für die neue Technologie. Die Solarmodule mit 72-Zellen basieren auf der patentrechtlich geschützten Perowskit-auf-Silizium Technologie. Sie erzeugen ferner bis zu 20 % mehr Energie als herkömmliche Silizium-Module. Somit eigneten sie sich gut für PV-Groß-oder Freiflächenanlagen, da sie sowohl zur Reduktion der Stromgestehungskosten (LCOE) als auch zu einer effizienteren Flächennutzung beitragen.

Oxford PV arbeitet seit 2014 an der Entwicklung der Technologie und erreichte kürzlich mit einem Wirkungsgrad von 26,9 % einen neuen Weltrekord. Die ersten auf dem Markt erhältlichen Oxford PV-Module böten nun einen Wirkungsgrad von 24,5 %. Diese Leistung liegt deutlich über dem herkömmlicher Siliziummodule. Sie sind mit Perowskit-auf-Silizium-Zellen ausgestattet und werden in der Oxford PV Produktion in Brandenburg an der Havel hergestellt.

„Es ist ein großer Durchbruch für die Energiewirtschaft, dass Perowskit-Module nun wirtschaftlich rentabel sind. Hocheffizienten Technologien werden die Zukunft der Solarwirtschaft dominieren und diese Zukunft hat begonnen. Innovationen im PV-Sektor sind ausschlaggebend, um den Verkehr, Gebäude und die Industrie deutlich schneller zu elektrifizieren und zu dekarbonisieren. Mit Hilfe der Perowskit-Technologie kann die Energiewende beschleunigt werden, da sie mehr Energie bei gleichem Flächenverbrauch zu geringerenKosten bereitstellt”, so David Ward, CEO von Oxford PV.

In den kommenden Jahren plant Oxford PV, die Pilotproduktion in Brandenburg an der Havel auf weitere Anwendungen auszuweiten. Das Unternehmen will wirtschaftliche Lösungen für Privathaushalte, Spezialsparten und die Energiewirtschaft entwickeln und die aktuelle Produktion auf Gigawattniveau zu skalieren.

Quelle: Oxford PV | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH