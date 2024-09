Photovoltaik für Wuppertaler Einkaufszentrum Wicküler City

Die Unternehmensgruppe Clees lässt auf einem EKZ in Wuppertal-Elberfeld eine PV-Anlage errichten. Weitere Anlagen sollen folgen.

Das Wicküler City-Center in Wuppertal-Elberfeld nutzt künftig auf ihrem Dach die Photovoltaik. Eigentümer des Einkaufszentrums ist die Düsseldorfer Clees Unternehmensgruppe. Wie Clees weiter mitteilte, wird die Photovoltaikanlage über eine Spitzenleistung von rund 300 Kilowatt (kWp) verfügen. Für die Errichtung der Anlage ist die solar-Q GmbH aus Mönchengladbach verantwortlich, ein Tochterunternehmen der Dornieden-Gruppe.

In den kommenden Wochen werden rund 700 Photovoltaikmodule mit einer Leistung von insgesamt circa 300 kWp installiert. Diese sollen pro Jahr rund 255.000 kWh PV-Strom produzieren. Künftig soll die Anlage die Mieter des Gebäudes in der Friedrich-Engels-Allee 28 mit günstigem vor Ort produziertem Strom versorgen. Überschüsse werden in das Netz der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) eingespeist.

Das Einkaufszentrum Wicküler City beherberge zahlreiche Einzelhandels- sowie Büromieter. Zu den Mietern des betroffenen Gebäudekörpers zählen Decathlon, MediaMarkt und das Haus der Integration, bestehend aus dem Jobcenter und dem Ressort für Zuwanderung und Integration.

„Unsere Partnerschaft mit solar-Q zeigt, dass wir gemeinsam große Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien in Kombination mit günstigen Energiekosten für unsere Mieter im Gebäude erzielen können. Diese Anlage soll nur der Start für viele weitere sein“, sagte Alexander Clees, Geschäftsführer der Clees Unternehmensgruppe.

„Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte“, sagte Julian von Reumont, Geschäftsführer der solar-Q GmbH.

