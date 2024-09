Aktions-Angebot von Eon für solares Laden von Elektroautos

Das Aktions-Angebot von Eon besteht aus einer Photovoltaik-Anlage, einem PV-Speicher, einem Eon-Home-Energiemanager und einer Wallbox.

Der Energiekonzern Eon bietet ein Aktions-Angebot für das solare Laden an. Es besteht aus einer Solaranlagemit 8,9 kW Leistung, einem PV-Speicher mit 5,12 kWh Speicherkapazität, dem Eon-Home-Energiemanager und einer Wallbox. Auch Planung und Installation sind im Paket enthalten. Wer eine andere Größe für Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher wünscht, kann diese mit Lademöglichkeit fürs Elektroauto und Energiemanagementsystem außerhalb des Aktions-Angebots individuell zusammenstellen.

„Solares Überschussladen ist ein idealer Anwendungsfall für Home-Energie-Management-Systeme“, sagt Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von Eon Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen wie Photovoltaik. Die intelligente Technik soll im Hintergrund dafür sorgen, dass gezielt eigener Sonnenstrom in die E-Auto-Batterie geladen wird. Das Interesse an solchen Lösungen zeige eine Eon-Umfrage unter Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern. Mehr als jeder zweite PV-Interessent plant in den nächsten zwei Jahren auch ein Elektroauto anzuschaffen oder kann sich den Kauf vorstellen.

Eon-Home-Energiemanager für solares Überschussladen

Der Eon-Home-Energiemanager, ist der Kern des neuen Komplettangebots für solares Laden. Das System monitort den Stromverbrauch im Haus, die Solarstromerzeugung, den Ladestand des PV-Speichers und des verbundenen E-Autos. So können Nutzer:innen gezielt den Sonnenstrom vom Dach, den sie im Haus gerade nicht benötigen, ins Auto laden. Bei viel überschüssigem eigenem Solarstrom erhöht das Energiemanagementsystem die Ladegeschwindigkeit automatisch, bei weniger verfügbarem Solarstrom reduziert es sie. Die Kundinnen und Kunden können das Monitoring der Stromflüsse im Haus über eine App von Eon verfolgen.

Das Home-Energie-Managementsystem soll helfen, die Stromkostenrechnung zu senken. Dabei können Nutzer:innen selbst über die App festlegen, ob sie ausschließlich mit überschüssigem Sonnenstrom laden oder auch Netzstrom nutzen möchten. Letzteres kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn an sonnenarmen Tagen schnell ein bestimmter Ladestand des Fahrzeugs erreicht sein soll. Das solare Laden ist nur in den ersten zwölf Monaten kostenfrei. Danach fallen für den Eon-Home-Energiemanager Gebühren an.

