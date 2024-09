Neue Photovoltaik-Mikrowechselrichter von Envertech

Die neuen Microinverter EVT2000SE, EVT1800SE, EVT1600SE, EVT800, EVT400 und das Kommunikationsmodul Enverbridge EVB300 von Envertech sind nun in Deutschland lieferbar.

Der chinesische Hersteller von Photovoltaik-Modulwechselrichtern Envertech hat eine neue Mikrowechselrichter für Solaranlagen mit 2 bis 60 Solarmodulen vorgestellt. Das Unternehmen baut seit 2015 Mikrowechselrichter, auch Microinverter oder Modulwechselrichter genannt, und weist daraufhin, dass seine Produkte immer die VDE- und EMC-Bestimmungen eingehalten hätten. Nun sind die neuen Microinverter EVT2000SE, EVT1800SE, EVT1600SE, EVT800, EVT400 und das Kommunikationsmodul Enverbridge EVB300 in Deutschland lieferbar.

Bei Photovoltaik-Anlagen, die auf Mikrowechselrichtern basieren, hat jedes Solarmodul einen eigenen Microinverter mit eigenem Maximum Power Point Tracking. Das hat laut Envertech Vorteile. Bei Teilverschattungen oder verwinkelten Dächern soll die PV-Anlage mehr Solarertrag liefern. Den verfügbaren Platz auf dem Dach, an der Fassade oder am Zaun kann man dadurch bestmöglich mit PV-Modulen bestücken. Bei Stringwechselrichtern kann der eines in Reihe geschalteten PV-Modulstranges einbrechen, wenn ein oder mehrere Solarpanels verschattet oder nicht leistungsfähig sind. Mit Modulwechselrichtern ausgestattete Solarmodule kann man einzeln überwachen. Daraus soll sich ein Sicherheitsvorteil ergeben. Zudem kann man PV-Module unterschiedlicher Leistung und unterschiedlichen Alters kombinieren.

Envertech Mikrowechselrichter mit 4 MPPT-Kanälen

Der EVT1600SE, EVT1800SE und der EVT2000SE verfügen jeweils über 4 MPPT-Kanäle und erlauben den Anschluss von bis zu vier Photovoltaik-Modulen pro Mikrowechselrichter mit separatem Maximum Power Point Tracking. Die maximale Ausgangsleistung beträgt beim EVT1600SE 1600 Watt, beim EVT1800SE 1.800 Watt und beim EVT2000SE 2.000 Watt. An diese Mikrowechselrichter kann man Solarmodule mit einer Leistung von 2.600 Watt anschließen. Die Modelle EVT1600SE, EVT1800SE und EVT2000SE lassen sich für den Einsatz im Balkonkraftwerk auf 600 oder 800 Watt drosseln. Für den Bau größerer Solaranlagen können beispielsweise zwei EVT2000SE mit acht Solarmodulen einen Strang pro Phase bilden. Bei Nutzung aller drei Phasen im Hausstromnetz sind dann bis zu sechs EVT2000SE mit insgesamt 24 Solarmodulen einfach kombinierbar. Bei 445 Watt pro Modul wäre das eine Solaranlage mit 10,68 kW. Ebenso geeignet für größere Solaranlagen ist der Mikrowechselrichter EVT400 mit einer maximalen Ausgangsleistung von 400 Watt. Zudem lässt er sich mit dem EVT2000SE zu Gruppen kombinieren.

Dank der Unabhängigkeit der Mikrowechselrichter ist eine solche Photovoltaik-Anlage laut Hersteller besonders flexibel und anpassungsfähig. Sind einzelne Solarmodule defekt, können Anlagenbesitzer:innen sie über die Envertech-App identifizieren und manuell deaktivieren. Anschließend können sie diese Teile problemlos ersetzen und neue Module und Wechselrichter hinzufügen, ohne den Solarertrag zu unterbrechen. Dabei kann man PV-Module unabhängig von Leistung und Hersteller an die Mikrowechselrichter anschließen.

Auch bei der Installation einer PV-Anlage soll der Einsatz von Mikrowechselrichtern Vorteile bringen. Konventionelle Stringwechselrichter funktionieren in Reihenschaltung, die die gesamte Anlagenverkabelung unter Hochspannung setzt. Eine Installation oder Reparatur einer solchen Anlage muss daher eine Elektrofachkräften mit Qualifikationen in den höheren Spannungsbereichen durchführen. Bei Mikrowechselrichtern haben die MC4 Kabel zwischen Modul und Microinverter lediglich eine Spannung von unter 40 Volt. Der Mikrowechselrichter speist dann mit 230 Volt ins Hausstromnetz ein.

Überwachung mit der App

Die Installation und Bedienung der Envertech Mikrowechselrichter erfolgt über Bluetooth und App. Die Kommunikationsschnittstelle ist das optionale Kommunikationsmodul Enverbridge EVB300 mit RJ45 und WLAN-Kommunikation. Damit können Nutzer:innen über Powerline (PLCC) bis zu 60 Mikrowechselrichter samt Solarmodule überwachen. Die Daten stehen dabei in Echtzeit sowie als tägliche, monatliche und jährliche Zusammenfassungen zum Abruf bereit.

Die Mikrowechselrichter von Envertech erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP67 und sind TÜV-zertifiziert. Die Betriebstemperatur bewegt sich zwischen -40 °C und +65 °C und wird lüfterlos durch natürliche Konvektion reguliert. Der nächtliche Energieverbrauch liegt unter 100 mW. Mit einem geringen Gewicht von etwa 4,9 kg und einem kompakten Gehäuse von bis zu 300 x 199,5 x 41 mm sollen sich die Envertech Produkte gut transportieren und montieren lassen. Die Bestandteile der Mikrowechselrichter sind laut Hersteller auf eine Lebensdauer von 25 Jahren angelegt. Die Herstellergarantie beträgt 15 Jahre und man kann sie auf 20 Jahre erweitern.

