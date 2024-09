Sharp bringt neue bifaziale Glas-Glas-Photovoltaik-Module auf den Markt

Die neuen bifazialen Glas-Glas-Photovoltaik-Module von Sharp basieren auf der N-Type Topcon-Technologie und sind für Dachanwendungen gedacht.

Sharp Energy Solutions Europe erweitert sein Produktportfolio um vier neue Glas-Glas-Photovoltaik-Module, die das Unternehmen speziell für die Anforderungen von Aufdachanlagen konzipiert hat. Die bifazialen Module NBJG445R und NBJG450R verfügen über eine weiße Beschichtung auf dem Rückglas zwischen den Solarzellen, die durch Lichtreflektion die Effizienz erhöhen sollen. Bei den Modulen NBJG435B und NBJG440B sind die Zellzwischenräume schwarz, was ein durchgängig schwarzes Produktdesign ermöglicht.

Die neuen PV-Module bieten Leistungen von 435 bis 450 Watt und nutzen die bifaziale Technologie, die es ermöglicht, Energie von beiden Seiten des Solarmoduls zu gewinnen. Das soll die Effizienz steigern, insbesondere in Umgebungen mit reflektierenden Oberflächen. Der Bifazialfaktor beträgt 80 ± 10 %. Ausgestattet mit G12R Halbzellen in einer 96-Zellen-Konfiguration erreichen die neuen Photovoltaik-Module Wirkungsgrade von bis zu 22,52 %. Der Temperaturkoeffizient der Leistung liegt bei -0,29 %/°C.

Glas-Glas-Photovoltaik-Module von Sharp mit 25-jähriger Produktgarantie

Garantien und Die Solarmodule unterliegen einer 25-jährigen Produktgarantie von Sharp bei Aufdach-Installationen und einer 30-jährigen Leistungsgarantie mit einer Leistung von mindestens 87,5 % in Jahr 30. Diese ist gültig für Installationen in der EU und diversen weiteren Ländern. Die Garantie beginnt mit der Auslieferung des PV-Moduls an den Endkunden. Garantiegeber ist die Sharp Electronics GmbH in Hamburg.

Die beidseitige Glasabdeckung der Photovoltaik-Module soll für erhöhte Stabilität sorgen und die Zellen optimal vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischem Stress schützen. Die Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit der PV-Module wurde durch die Verleihung der IEC-Siegel (IEC 61215 und IEC 61730) anerkannt. Die PV-Module hat man laut Hersteller strengen Tests unterzogen, um die internationalen Normen zu erfüllen und extremen Bedingungen standzuhalten. Sie sollen die Tests für Ammoniak-, Salznebel-, und PID-Beständigkeit erfolgreich bestanden haben. Zudem haben die Solarmodule laut Sharp den strengen EN 13501-Test zum Brandverhalten bestanden.

Die Dimensionen der Photovoltaik-Module betragen 1.762 mm in der Länge, 1.134 mm in der Breite und 30 mm in der Tiefe, bei einem Gewicht von 25,0 kg und einer Kabellänge von 1.270 mm. Die Glasdicke der Solarmodule beträgt jeweils 2 mm. Sie sind mit einem MC4-Stecker ausgestattet, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von gängigen Optimierern und Wechselrichtern zu gewährleisten.

Sharp setzt mit den neuen Glas-Glas-Modulen auch auf Umweltfreundlichkeit. Glas kann man beim Recycling einschmelzen und unbegrenzt wieder verwenden. Das Forschungsinstitut Fraunhofer CSP hatte kürzlich ein Solarmodul vorgestellt, das nachwachsende Rohstoffe enthält und vollständig recycelbar sein soll.

Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH