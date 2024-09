Neue Solar Kits für LWK und Transporter von Sono Motors

Sono Motors, Anbieter von fahrzeugintegrierten Photovoltaik-Anlagen, bringt neue Solar Kits für LKW und Transporter sowie Hochvolt-Produkte für Anhänger heraus. Zudem hat das Unternehmen einen neuen Vertriebs- und Marketingleiter eingestellt.

Sono Motors erweitert das Produktportfolio durch die Einführung neuer Solar Kits für LKW und Transporter. Zusätzlich zu diesen Angeboten stellt Sono Motors die nächste Generation von Hochvolt-Solar-Produkten vor, die das Unternehmen speziell für Sattelauflieger und elektrische Transportfahrzeuge entwickelt hat. Dabei sollen die neu eingeführten Solar Kits und Hochvolt-Produkte auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Flottenbetreibern zugeschnitten sein. Denn die Solar-Lösungen von Sono Motors bieten sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Photovoltaik-Lösungen für LKW, Transporter und Anhänger. Die Solar-Lösungen sollen Unternehmen helfen, die Gesamtbetriebskosten ihrer Fahrzeuge durch die Erzeugung von grünem Strom an Bord zu senken. Das senkt den Kraftstoffverbrauch und die CO 2 -Emissionen und bietet Unternehmen laut Sono Motors eine praktische Möglichkeit, ihre Umweltziele zu erreichen.

Außerdem hat Sono Motors die Ernennung von Dominic Mayer zum neuen Leiter des Bereichs Vertrieb und Marketing bekannt gegeben. Mayer wird die Maßnahmen des Unternehmens zur Stärkung seiner Marktpräsenz und Kundenbindung leiten und bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Vertriebsstrategie und Marktentwicklung in der Automobilindustrie mit. „Es ist unglaublich spannend, in diesem entscheidenden Moment zu Sono Motors zu kommen“, sagt Dominic Mayer. “Mit unserer erweiterten Produktpalette sind wir gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Transportlösungen zu decken.“

Ferner will Sono Motors die neuen Produkte vom 17. bis 22. September auf der IAA Transportation 2024 in Hannover vorstellen.

Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH