Weiterbildung: Solarwatt-Academy in Dresden in neuen Räumen

Mit neuen Räumen erweitert Solarwatt die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften aus Deutschland und Europa und kann zukünftig mehrere tausend Teilnehmer:innen pro Jahr schulen.

Solarwatt hat in Dresden eine neue Academy zur Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern will das Unternehmen Teilnehmer:innen aus Deutschland und ganz Europa die Kompetenzen vermittelt, die sie zur Planung, Installation und Inbetriebnahme eines sektorengekoppelten Energiesystems benötigen.

Solarwatt ist seit mehr als 30 Jahren auf dem Photovoltaik-Markt aktiv und hat in dieser Zeit über 650.000 Solaranlagen geplant, installiert und in Betrieb genommen. Seit 2021 bildet das Dresdner Unternehmen Handwerker in der firmeneigenen Solarwatt-Academy aus. Durch die neuen Räumlichkeiten kann das Unternehmen in der firmeneigenen Ausbildungsstätte mehrere tausend Teilnehmer:innen pro Jahr schulen. „Die Academy ist in verschiedene Welten aufgeteilt, in denen wir auf der einen Seite Berufs- und Quereinsteiger zu den Themen Photovoltaik, Wärmepumpe, Wallbox und Energiemanagement schulen und sie in praxisnahen Intensivkursen zu Handwerkern aus- und weiterbilden. Auf der anderen Seite führen wir Workshops mit unseren Solarwatt-Installationspartnern durch, um ihnen im Bereich der Sektorenkopplung wichtiges zusätzliches Wissen zu vermitteln”, sagt Jürgen Thurm, der die Solarwatt Academy leitet.

Solarwatt-Academy bietet Installation unter Realbedingungen

In der neuen Solarwatt-Academy befinden sich mehrere Dachstühle mit verschiedenen Dachziegeln, auf denen die Teilnehmer Solarmodule unter Realbedingungen montieren und die entsprechenden Strings mit dem Wechselrichter verbinden. Auch für die Installation einer Wärmepumpe oder einer Wallbox stehen in der Ausbildungsstätte echte Geräten zur Verfügung. Ein weiterer Teil der Aus- und Weiterbildung ist die Integration der Geräte in das Energiemanagement, das die Gesamtanlage steuert und optimiert. „In unserer Academy wird nichts simuliert, sondern wir schulen unsere Teilnehmer unter echten Bedingungen. So bereiten wir sie optimal für den Einsatz im Feld vor”, sagt Thurm.

Solarwatt sieht für die Academy im Markt einen großen Bedarf, denn die Herausforderungen nehmen für die Installationsbetriebe immer weiter zu. „Wir verkaufen mittlerweile mehr als 80 Prozent der Solaranlagen im System. Hier kommt es darauf an, dass die einzelnen Komponenten wie Module, Wechselrichter, Speicher, Wärmepumpe oder Wallbox gut zusammenpassen. Da muss jeder Handgriff sitzen und das stellen wir unter anderem über unsere Academy sicher. Dazu schulen wir den Umgang mit dem Energiemanagement inklusive verschiedener Software-Tools. Und auch Themen wie dynamische Stromtarife und die Eingliederung der Komponenten in den Energiemarkt, sind in unserer Academy schon Teil der Aus- und Weiterbildungen“, so Thurm.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH