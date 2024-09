WindEnergy: Vattenfall zeigt Lösungen zur CO2-Reduktion und Biodiversitätsförderung bei Windparks

Der Energiekonzern Vattenfall stellt auf der diesjährigen Messe WindEnergy Hamburg vom 24. bis 27. September aktuelle Vorhaben zum Ausbau der Offshore- und Onshore-Windenergie vor.

Im Fokus des Messeauftritts von Vattenfall auf der WindEnergy Hamburg Initiativen, die die Biodiversität in den Windparks verbessern, den CO 2 -Fußabdruck bereits in den Lieferketten reduzieren oder die Kreislaufwirtschaft der Windenergieanlagen am Ende der Betriebsphase stärken sollen.

Ein Schwerpunkt der Präsentation Vattenfalls liegt auf dem im Bau befindlichen Onshore-Windpark Bruzaholm in Südschweden. Dieser Windpark ist laut Unternehmen ein Beispiel dafür, wie man die CO 2 -Emissionen bei jedem Bauschritt minimieren kann. Am deutlichsten wird das bei der Verwendung von Eco-Beton für die Fundamente, der bei der Produktion 40 % weniger CO 2 freisetzt als herkömmlicher Beton. Weitere Initiativen sind beispielsweise ein erweitertes Recycling von Anlagenteilen über Rotorblätter hinaus, die Verbesserung der Biodiversität im Meer und an Land und der Einsatz von CO 2 -armem Stahl und anderen nachhaltigen Materialen beim Bau von Windparks.

„Wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität und zur Reduzierung des ökologischen CO 2 -Fußabdrucks sind eine Priorität für Vattenfall. Sie spielen von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb unserer Windparks eine immer stärkere Rolle“, sagt Samira Barakat, kommissarische Leiterin von Vattenfalls Offshore-Wind-Aktivitäten. „Daher legen wir an unserem Messestand besonderen Wert auf diese Themen. Wir freuen uns darauf, mit unseren Besucherinnen und Besuchern dazu ins Gespräch zu kommen. Zudem wollen wir die Messe nutzen, um Menschen zu treffen, die sich im Bereich der erneuerbaren Energien engagieren wollen, und ihnen unser Unternehmen vorzustellen. Der Bedarf an Fachkräften, neue ökologische und innovative technische Lösungen für zukünftige Energiesysteme zu entwickeln, ist groß.“

Darüber hinaus bietet Vattenfall auf der Messe WindEnergy mit dem „Women Networking Event“ insbesondere weiblichen Fachkräften ein besonderes Forum, Netzwerke auszubauen, die die Karriere fördern. Das Forum Women Networking at Vattenfall findet am 25. September von 17 bis 19 Uhr auf dem Vattenfall-Stand 339 in Halle B6 statt.

Weitere Veranstaltungen anlässlich der WindEnergy Hamburg mit Vattenfall-Beteiligung

24. September, 14 – 14.45 Uhr, Energy Transition Stage (Halle B6): Eva Julius-Philipp, “Sustainable wind farms – what does it mean and how to get there”

26. September, 12 – 12.30 Uhr, Recruiting Stage (Halle A3, Obergeschoss): Linda Kemperman auf dem EEHH-Recruiting-Panel: Junge Fachkräfte in der Windenergie

Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH