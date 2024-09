Größte Aufdach-Solaranlage in Frankreich: Axpo baut fast 13 MW auf Industrie-Gebäude

Der Schweizer Stromkonzern Axpo hat die nach eigenen Angaben größte Solar-Dachanlage in Frankreich in Betrieb genommen.

Die von der Axpo-Tochtergesellschaft Urbasolar realisierte Aufdach-Solaranlage in Frankreich befindet sich auf einem Industrie-Gebäude in der Stadt Beauvais, rund 80 Kilometer nördlich von Paris. Das Haus gehört dem Immobilienentwickler PRD (Percier Réalisation et Développement). Die Solaranlage mit einer Leistung von 12,8 MW laut Axpo die größte Aufdach-Solaranlage in Frankreich. Sie soll jährlich einen Ertrag von rund 13 GWh Solarstrom liefern. Neben PRD gehört auch die Investment-Management-Gesellschaft HMC (Harbert Management Corporation) zu den Partnern. Das Unternehmen habe bereits bei anderen Projekten mit Urbasolar zusammengearbeitet.

Der Schweizer Stromkonzern Axpo gehört über seine Tochterfirma Urbasolar nach eigenen Angaben zu den größten Anbietern von Solarlösungen in Frankreich. Die Firma habe mehr als 700 Solar-Großanlagen gebaut, darunter Freiflächenanlagen, Überdachungen von Parkplätzen, Gewächshäuser, Agri-Photovoltaik, schwimmende Solaranlagen und Dachinstallationen. Letztere machen zusammen laut Axpo über 190 MW aus.

Die Axpo-Gruppe ist zudem nach eigenen Angaben mit rund 7.000 Mitarbeitenden die größte Schweizer Stromproduzentin. Zu ihren Besonderheiten gehört der Fokus auf alpine Projekte, die durch die starke Neigung am Hang, Schnee und Höhenlage im Winter besonders hohe Erträge liefern sollen. Solarserver berichtete über mehrere dieser „Winterstrom“-Anlagen. Seit Kurzem setzt die Axpo auch auf den verstärkten Windenergie-Ausbau in der Schweiz.

Daneben ist das Unternehmen unter anderem in Deutschland, Italien, Spanien und Polen aktiv.

Quelle: Axpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH