Axpo gründet Team für Windenergie-Ausbau in der Schweiz

Der Schweizer Kraftwerksbetreiber Axpo will die Aktivitäten im Bereich der Windenergie ausbauen und tritt dem Branchenverband Suisse Eole bei.

Die Axpo hat ein neues Team gegründet, das die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen in der Schweiz vorantreiben soll. Windenergie hätte ein großes Potenzial, denn sie liefere vor allem in den kalten und dunklen Monaten wichtigen Winterstrom. Anlässlich der nationalen Windenergietagung tritt Axpo auch dem Dachverband Suisse Eole bei.

Heute gibt es in der Schweiz 42 Windkraftanlagen mit rund 150 Gigawattstunden (GWh) Stromproduktion, was gerade einmal 0,3 Prozent des insgesamt erzeugten Stroms entspricht. Dabei wäre viel mehr möglich. „Hierzulande hätten wir gemäß einer Studie des Bundes ein theoretisches Potenzial von knapp 30 Terawattstunden Windenergie. Davon sollten wir unbedingt mehr nutzen. Denn Windenergie ist eine wertvolle Energieform im Schweizer Strommix, zumal Windkraftanlagen rund zwei Drittel des Stroms im Winter produzieren“, sagt Cédric Aubert, neuer Head Axpo Wind Schweiz. Dies wird nötig sein, um die von der Politik gesteckten hohen Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz zu erreichen. Deshalb evaluiert Axpo aktuell geeignete Standorte für Windkraftanlagen in der Schweiz.

Axpo Teil der Schweizer Windenergie-Community

Im Rahmen der nationalen Windenergietagung von Suisse Eole tritt Axpo dem Dachverband bei. Die Mitgliedschaft wird Axpo die Möglichkeit bieten, enge Verbindungen in der Branche, zu Expertinnen und Experten sowie zu wichtigen Interessengruppen im Windenergiesektor zu knüpfen. „Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, bewährte Praktiken auszutauschen, Synergien zu schaffen und die Entwicklung von Windkraftprojekten in der Schweiz vorwärtszubringen“, sagt Cédric Aubert, der das Windprojekt Mollendruz im Waadtländer Jura maßgeblich vorangetrieben hat.

Axpo hat eine über 100-jährige Expertise im Kraftwerksbau und Netzausbau in der Schweiz. Mit dem neuen Team, dem Wissen der Axpo Tochter CKW bei hiesigen Windprojekten und mit den 30 Jahren Erfahrung der Tochtergesellschaft Volkswind im Rücken, sieht sich Axpo gewappnet für den Windkraftausbau in der Schweiz. In Deutschland und Frankreich hat Axpo mit Volkswind bereits mehr als 80 Windparks in mit einer installierten Gesamtleistung von über 1.470 MW entwickelt. In Frankreich ist Axpo eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und dem Bau von Windparks und ist auch auf dem Gebiet der Photovoltaik tätig. Diese Kompetenz soll die Grundlage für die Windkraftaktivitäten in der Schweiz bilden.

30.8.2023 | Quelle: Axpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH